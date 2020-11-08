У центрі Києва сталася пожежа в готелі: люди опинилися в пастці (відео)

Страшна пожежа сколихнула центр столиці (фото: ГУ ДСНС Києва)

Під час пожежі в готелі Києва люди не могли вибратися з неї

Увечері 7 листопада в одному з готелів Києва на Подолі сталася масштабна пожежа. Шість людей опинилися заблокованими на другому і третьому поверхах і не могли самостійно врятуватися, тому їх евакуювали рятувальники.

За інформацією ДСНС Києва, займання виникло в будівлі на вулиці Ярославів Вал, 33-А, за цією адресою розташований готель Golden Gate Inn. Рятувальників знадобилася година, щоб повністю загасити полум'я.

Шість чоловік не могли вибратися з будівлі (фото: ГУ ДСНС Києва)

Як виявилося, осередок вогню знаходився в підвальному приміщенні 3-поверхової будівлі готелю на площі 20 кв. м.

Вогонь спалахнув у підвалі (фото: ГУ ДСНС Києва)

Втім, виходи з будівлі через пожежі були заблоковані, тому рятувальникам довелося евакуювати людей, які опинилися в пастці. Серед них було двоє дітей.

Відео: пожежа в готелі в Києві

Всіх людей рятувальники дістали з допомогою драбини. Зазначається, що ніхто не постраждав і жертв вдалося уникнути.

Точна причина пожежі невідома, її належить встановити слідству.

Нагадаємо, в Одеській області в пожежі загинули два маленьких дитини. Вони задихнулися від чадного газу під час пожежі.

Також раніше повідомлялося про масштабну пожежу в приватному будинку в Рівненській області. В результаті якого загинули троє людей.