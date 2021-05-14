У центрі Києва клумбу прикрасили колючим дротом (фото)

У центрі Києва біля Бессарабського ринку клумбу прикрасили колючим дротом. Фотографію цього опублікували в соцмережах, і вона викликала велике здивування користувачів мережі.
Про цей інцидент розповів Ілгам Гасанов на своїй сторінці в Facebook.
"Ми вже звикли, що арт від міських комунальників може бути супер своєрідний. Але облаштування клумб в центрі міста за допомогою колючого дроту це вже занадто", - написав він.
Гасанов також висловив сподівання, що даний арт-об'єкт надовго там не затримається.
У Києві клумбу прикрасили колючим дротом (фото: facebook.com/ilgam.gasanov)
Ось, що думають в мережі з цього приводу.
Зазначимо, що на це відреагувало комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Шевченківського району. Воно заявило, що дана територія знаходиться не на їх балансі, проте колючий дріт прибрали, і показали, як тепер виглядає клумба.
Клумбу в центрі Києва прибрали (фото: facebook.com/kpuzn.shevchenkivskyi)
Нагадаємо, в центрі Києва сталася серйозна НП. На вулиці Пушкінській прорвало трубу так, що потоки полилися через всю вулицю.
Ми також писали про те, що в Києві масово "зачистили" МАФи.