У центрі Києва безжально рубають дерева (відео)

У Шевченківському районі столиці невідомі рубають дерева
У Пушкінському парку Києва невідомі люди безжально рубають дерева. Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці Андрій Усенко. За його словами, рубають абсолютно всі дерева, намагаючись перетворити парк на пустир. Чоловік закликав президента України Володимира Зеленського, а також мера Києва Віталія Кличка не залишати такий кричущий інцидент без уваги.
"Прошу реакції!!! Вранці 19.10.19, поки всі сплять, відбувається вирубка дерев Пушкінського парку, рубають в центрі парку і міста! Безжально, підряд, все в пустир перетворюють", - написав Усенко.
Відео: у парку столиці рубають дерева (facebook.com/usenko.andrei)
Користувачі мережі обурені таким свавіллям і звинувачують у всьому мера Києва Віталія Кличка.