У центрі Києва безжально рубають дерева (відео)

У Пушкінському парку Києва невідомі люди безжально рубають дерева. Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці Андрій Усенко. За його словами, рубають абсолютно всі дерева, намагаючись перетворити парк на пустир. Чоловік закликав президента України Володимира Зеленського, а також мера Києва Віталія Кличка не залишати такий кричущий інцидент без уваги.

"Прошу реакції!!! Вранці 19.10.19, поки всі сплять, відбувається вирубка дерев Пушкінського парку, рубають в центрі парку і міста! Безжально, підряд, все в пустир перетворюють", - написав Усенко.

Відео: у парку столиці рубають дерева (facebook.com/usenko.andrei)

Користувачі мережі обурені таким свавіллям і звинувачують у всьому мера Києва Віталія Кличка.

Не хвилюйтеся все під контролем Віталіка, йде вирубка чагарнику!

Який жах, хоч закривай очі і вуха, щоб не бачити цього свавілля і не рвати собі серця, нелюди, су*и, тварі.

І це бидло буде будувати в Україні Європу?))) Угу. Щас.

Такі дії тільки увилечат кількість морального падла в країні.

Поки ми, прості люди, не візьмемо в руки зброю нічого не зміниться, свавілля буде лише процвітати.

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