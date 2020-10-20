У центрі Києва балкон повалився на авто: фото інциденту

У вівторок, 20 жовтня, в центрі Києва повалився балкон. Шматок бетонної конструкції впав з великої висоти. На щастя ніхто не постраждав, крім припаркованого під будинком автомобіля.

Інцидент стався на бульварі Лесі Українки 36-Б. Про це повідомив Telegram-канал "Киев Сейчас".

В центрі Києва балкон повалився на авто (колаж: Telegram-канал "Київ Зараз")

Варто зазначити, що подібні випадки в столиці відбуваються нерідко. Так нещодавно на Михайлівському провулку фасад одного зі старих будинків не витримав і повалився на автомобіль BMW.

Після цього інциденту киян попередили про небезпеку ходити біля старих будинків, яких дуже багато в історичному центрі міста.

Нагадаємо, в Україні через негоду пошкоджено понад 140 будинків у Кіровоградській та Миколаївській областях.

У Кропивницькому через негоду були пошкоджені покрівлі більше ніж 100 житлових будинків, повалено близько 70 дерев та підтоплено 4 домогосподарства. Були відключені 7 газорозподільних і 22 трансформаторних підстанції.

У Миколаївській області в селах Воєводське, Благодатне, Рябоконово і Семенівка Арбузинського району через сильний вітер частково пошкоджено крівлі близько 40 житлових будинків, 3 школи і дитячого садка. Були повалені 60 дерев.

У Київській області після сильних опадів було підтоплено 7 дворів.