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В Україні через негоду пошкоджено понад 140 будинків у двох областях

Україна, Понеділок 19 жовтня 2020 08:59
В Україні через негоду пошкоджено понад 140 будинків у двох областях
Фото: ліквідація наслідків негоди (dsns.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні на територіях Кіровоградської та Миколаївської областей в результаті негоди пошкоджено понад 140 житлових будинків. Також у Кіровоградській та Київській областях були підтоплені дворогосподарства.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Кіровоградська область

У Кропивницького через негоду були пошкоджені покрівлі понад 100 житлових будинків, повалено близько 70 дерев та підтоплено 4 домогосподарства. Були відключені 7 газорозподільних і 22 трансформаторні підстанції.

У селі Іванівка Новоукраїнського району пошкоджено дах спортзалу спортивної школи на площі 600 квадратних метрів.

Миколаївська область

У селах Воєводське, Благодатне, Рябоконове і Семенівка Арбузинського району внаслідок поривів вітру частково пошкоджено крівлі близько 40 житлових будинків, 3 школи і дитячого садка. Були повалені 60 дерев.

Київська область

В результаті інтенсивних опадів було підтоплено 7 дворів (Біла Церква - 2, Хотів - 2, Бровари - 1, Ірпінь - 1 і Софіївська Борщагівка - 1).

Раніше РБК-Україна писало, що через негоду без світла залишилися 43 населених пункти.

Також повідомлялося, що в суботу Київ затопило зливою. Через сильні опади було зупинено рух трамваїв.

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