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У центрі Дніпра дівчина провалилася по шию в яму з водою: ледве витягли (відео)

Автор: Роман Мирончук

Сьогодні, 14 липня, в центрі Дніпра прорвало трубу. Водою розмило асфальт, і дівчина впала в воду. При цьому вода досягла її шиї. На допомогу відразу ж кинулися комунальники і витягли її. Інцидент стався на перехресті Яворницького і Барикадній.

Про це повідомляє Інформатор.

Прорив труби з якого била вода, стався прямо навпроти пішохідного переходу вдень. Місце прориву огороджено ще не було і в цей момент йшла дівчина.

У Дніпрі дівчина провалилася в яму з водою (фото: dp.informator.ua)

Вона побачила велику калюжу і почала її обходити. За її словами, ніяких попереджувальних знаків про небезпеку не було. Вона тільки бачила робітників і подумала, що вони щось лагодять.

У Дніпрі дівчина провалилася в яму з водою (відео: YouTube)

"Я починаю йти. Молодий чоловік кричить, який працює в службі Дніпроводоканал. Кричить:"Не наступайте!". Я думала, напевно не можна наступати на бруд. Бачу таке коло стоїть з каменю, думаю наступлю на нього і перестрибну, щоб нікуди не наступати. Я наступаю на це коло, і воно просто так провалюється", - розповіла потерпіла.

У Дніпрі дівчина провалилася в яму з водою (відео: YouTube)

Вона також підкреслила, що провалилася з камінням і її ледве витягли звідти. При цьому в цій ямі у неї залишився смартфон iPhone 11, який в підсумку виловили з води і віддали.

У Дніпрі дівчина провалилася в яму з водою (фото: dp.informator.ua)

Нагадаємо, в Києві жінка провалилася в яму з окропом. Вона ледь не зварилася.

Ми також писали про те, що в центрі Житомира під асфальт провалилася вантажівка: фото інциденту.

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Дніпро