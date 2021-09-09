В центрі Дніпра американка вигулювала порося і теля, які живуть з нею на орендованій квартирі (фото)

Де американка взяла тварин

Так, тварин дівчина купила на Olx, щоб їх не віддали на забій. Перехожим здалося, що теля дуже втомлене, тому вони подзвонили в поліцію.

Також люди у правоохоронців вимагали, аби ті вилучили порося і теля. Однак підстав для цього не було. За словами Аліси, порося в неї з’явилося трішки раніше, а ось теля лише за кілька днів до цього.

Дівчина купила його в селі Єгорівка за 2 тисячі гривень. А ось свинка коштувала трішки дорожче – 20 тисяч.

В яких умовах жили тварини

Тварин жінка тримає на орендованій квартирі. У свинки є великий мішок корму, але господиня періодично дає їй торти й інші смаколики.

"Вона ж свиня, вона все хоче їсти", – розповіла Аліса.

Теля вона годувала лише молоком, адже воно ще маленьке. Дівчина каже, що корівка, на ім'я Cawcar народилася 23 серпня. Вона купує маленьких тварин, щоб було простіше перевозити їх.

Американка тримала в орендованій квартирі теля і порося (фото: dp.informator.ua)

ТСН пише, що власники квартири дізналися про тварин через виклик поліції. Зокрема, вони їй пригрозили виселенням, тому вона погодилася віддати улюбленців до місцевого притулку.

"У мене не було вибору. А зараз вони будуть жити до старості. І ми будемо приїздити туди. Коли я помру, тоді припиню рятувати тварин", – сказала Аліса Дей.

Американка тримала в орендованій квартирі теля і порося (фото: dp.informator.ua)