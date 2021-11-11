Ціна на важливий для українців продукт незабаром зросте: названо причину

Окрім того, він зазначив, що ціна стабілізується тільки в листопаді.

Також фахівець додав, що на півночі України, де вирощувалися середньопізні та пізні сорти, довго стояла спека та не було опадів. Водночас на заході ситуація краща, але в решті областей поки "картина виглядає сумно".

"За ранніми сортами, які люблять вирощувати на півдні, своя специфіка сезону. Південь досі щедро поливає дощами, тому тут на посівах картоплі були проблеми із хворобами. Багато уражених бульб, грибних хвороб та бактеріозів", – сказав Гордійчук.

Окрім того, після викопування бульби швидко псуються, тому фермери намагаються швидко збути некондиційний товар і знизити ціну. Зокрема, це продовжуватиметься доти, доки з ринку повністю не зникне неякісний товар.

Користь картоплі

Картопля містить значно більше білка і клітковини, ніж жирів, яких всі так остерігаються. Більшість корисних речовин знаходиться в шкірці, а не в м'якоті. Тому фахівці рекомендують варити картоплю саме "в мундирі" або запікати її в духовці та вживати в їжу разом зі шкіркою.

Також завдяки високому вмісту калію, картопля - продукт номер один в раціоні людей з хворим серцем і гіпертонією. Він виявляє легку сечогінну дію, тому показаний людям з захворюваннями нирок.

Не менш корисним є сік сирої картоплі: його використовують як протизапальний і загоювальний розчин, для боротьби з гастритом, виразками шлунку та іншими захворюваннями шлунково-кишкового тракту.