Ціна впала на 22%: в Україні подешевшали три важливих продукта

Ціни на продукти у період карантину через пандемію коронавірусу залишаються нестабільними. Після рекордного подорожчання продуктів, на які є великий попит, торгові мережі переглянули цінову політику. За даними Держстатистики, з початку 2020 року в Україні рекордно подешевшали три продукти.

За станом на 12 травня, саме відчутне зниження ціни на яйця. З січня ціна на них впала більш ніж на 22%. Також подешевшало м'ясо – майже на 1% і соняшникова олія – на 0,2%.

А от інші продукти, які українці купують щодня, у ціні не тільки не знизилися, а й зросли. За даними статистики, хліб, а також хлібобулочні вироби зросли в ціні на 4,2%. Цукор подорожчав на 7,6%, риба і рибопродукти – на 1,1%. Масло – на 6%.

Сильніше всього з початку 2020 року подорожчали овочі та фрукти. Овочі зросли в ціні на 14%, а фрукти – майже на 20%.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні ввели державне регулювання цін на ряд продовольчих товарів, а також на медичні засоби, які входять в список протиепідемічного призначення. Список продуктів і товарів можна подивитися тут.