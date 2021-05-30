Ціна полуниці б'є рекорди: скільки коштує ягода

Так, ціна на полуницю в минулому році була 50 грн/кг.

Закарпатський фермер Володимир Мучичка розповів, що полуниця цього року дозріває повільно через постійні дощі та відсутність сонця.

"Волога - ідеальні умови для розмноження грибків, які знищують плоди. Полуниця завмирає і не встигає дозріти. Цього року полуниця дорога. Але можна зрозуміти фермерів, які вклали чималі гроші у вирощування. Подорожчали євротара, агроволокно і навіть плівка", - зазначає він.

За словами фермера, якщо до кінця сезону на Закарпатті буде стабільна тепла і сонячна погода, ціна на полуницю може впасти.

Але, судячи з прогнозів синоптиків, тепла нам не варто чекати і на початку червня. Так, Наталка Діденко, український синоптик, прогнозує, що найближче потепління Нам "світить" хіба що 5-6 червня.

Тим часом, в Києва ціна на ягоду теж кусається. Наприкінці травня кілограм ягоди коштує близько 75 гривень.