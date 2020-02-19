Ціна на газ в Україні буде знижена: що відомо

Ціну на газ в Україні у лютому пообіцяли істотно знизити для звичайних споживачів. Як зазначив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель, завдяки підписанню договору про транспортування газу і стабілізації на ринках, в цьому кварталі платіжки українців істотно стануть менше.

"В лютому, в березні, влітку – буде рекордно низька ціна на газ, адже нам вдалося стабілізувати ситуацію на ринку газу", - цитує слова Оржеля прес-служба міністерства.

Міністр зазначив, що зниження ціни на газ дало також можливість переглянути тариф на розподіл.

"Також зменшення ціни на газ, дало нам можливість переглянути тарифи на розподіл, які дуже довго не переглядалися. Це зроблено для того, щоб оновити інфраструктуру, адже від цього теж залежить, чи зможуть українці якісно отримувати газ безпосередньо у себе в будинках", - сказав Олексій Оржель і додав, що в січні 2020 року ціна на газ була на 25% менше, ніж у січні 2019 року.

Варто відзначити, що вартість газу на даний момент в Україні вважається завищеною і кінцевий споживач істотно переплачує за транспортування газу.