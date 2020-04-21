Ціна на бензин в Україні буде падати, але лише до червня: прогноз експерта

Бензин в Україні подешевшає (фото: УНІАН)

Експерт розповів, на скільки впадуть ціни на бензин у Києві та інших містах України цієї весни

Ціна на бензин в Україні впаде максимум на 2-3 гривні навесні цього року. Такий прогноз дав співголова фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич.

За словами експерта, українським автомобілістам не варто перебільшувати те, що відбувається в США, зокрема, те, що ціна на нафту марки WTI впала нижче нуля, а Brent обвалилася до 18,40 долара за барель вперше з лютого 2002 року.

Фахівець каже, що якщо і буде падіння ціни на бензин, то важливо розуміти: це триватиме орієнтовно до червня 2020-го, так як до того часу ціна на нафту на світовому ринку, швидше за все, стабілізується.

Зараз маржа на бензин у великих українських АЗС складає 5-10% і вони її збільшувати не будуть, оскільки для автомобільних заправних станцій мають значення саме обсяги, а не націнка.

"Зараз народ бідніє і додаткова націнка зайвий раз зменшить обсяги, які для АЗС набагато важливіші, ніж маржа", - уточнив експерт в коментарі Telegram-каналу PavlovskyNEWS.

Але при цьому, відзначає Марунич, важливо пам'ятати про "сірий ринок", який дуже популярний у провінціях, де часто йде безчековий продаж. І маржа там може складати 20-25%.

Раніше експерти дали несподіваний прогноз по ціні на бензин у квітні.