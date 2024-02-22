"Это обычный развод": адвокат рассказал, что не так с платежами за доставку газа

В Украине начиная с 2020 года граждане получают два отдельных счета за газ: один за потребленный газ, второй - за услугу по его доставке. Адвокат рассказал, что сейчас работники газовой службы могут предлагать вам еще на один бонусный тариф.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал адвоката Романа Симутина.
По словам специалиста, вы можете своевременно уплачивать коммунальные платежи за газ. Однако, работники газовой службы могут добровольно подписать вас на ежемесячные пожертвования на имя услуги распределения природного газа - "некое заявление-присоединение".
"Недавно ее принесли и мне, а сейчас угрожают принять меры по прекращению распределения газа в случае несогласия присоединиться к условиям договора", - отметил Роман Симутин.
На Волыни женщине насчитали более 10 000 грн. долга за доставку газа. Женщина его не оплатила, поэтому "Волыньгаз" решил судиться.
В ходе судебного разбирательства выяснилось, что в документах банально отсутствует подпись, что потребительница ознакомилась, подписала и заключила договор предоставления услуги по доставке газа.
Также суд установил, что постановления НКРЭКУ, на основании которых рассчитали долг потребительницы, не зарегистрированы в Минюсте, как того требует Конституция. Поскольку они не зарегистрированы, в силу не вступили.
Поэтому указанный у них тариф не обязателен для потребителя, если тот с ним не согласился.
Закон "О рынке природного газа" не предусматривает обязанности потребителей заключать договор распределения, поскольку потребитель не является стороной этого договора.
В результате суд отказал "Волыньгазу" во взыскании долга.
Адвокат говорит, что так называемая "заявка на подключение" - это самый обычный "развод". Все потому, что вы должны подписывать договор, а вам приносят обычную заявку о присоединении.
А договор не приносят, потому что таким образом они хотят избежать недоговорных отношений. Поэтому невозможно требовать оплаты за что-либо, если между вами отсутствует согласованный и подписанный договор.
Однако работники газовой службы могут заявлять, что все законно и это обычное приложение.
"Ничего подобного. Должно быть дополнительное соглашение, а не какое-то заявление-присоединение к условиям договора распределения природного газа. Не ведитесь на это. А еще подчеркну, что даже в этом заявлении, которое принесли и мне домой, они указали вдвое завышенные плановые объекты - лохотрон еще тот", - добавил специалист.
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