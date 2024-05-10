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Это полезно для сердца: кардиолог развеяла популярный миф, в который все верят

Пятница 10 мая 2024 20:40
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Это полезно для сердца: кардиолог развеяла популярный миф, в который все верят Фото: кардиолог рассказала, можно ли заниматься спортом при проблемах с сердцем (Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто люди считают, что заболевание сердца и сосудов - это абсолютное противопоказание к любой физической активности. Однако на самом деле это не так.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-страницу медицинского сообщества "Бережи себе".

Можно ли заниматься спортом

Европейская ассоциация кардиологов отмечает, что физическая активность является не только для профилактики сердечно-сосудистых болезней, но и снижает риск преждевременной смерти у людей с уже установленными заболеваниями.

Кардиолог Мария Павленко рассказала, что болезни сердца и сосудов бывают разными, поэтому и нет единых рекомендаций по физической активности, которые подошли бы всем людям.

Чтобы определить, какой уровень нагрузок рекомендован в твоем конкретном случае, обязательно обратитесь к врачу.

Также следует прислушиваться к своему телу, начинайте с небольшой интенсивности, постепенно увеличивая темп и время активности. В частности, одним из наиболее универсальных и полезных видов активности является ходьба.

Американская ассоциация сердца и Американский колледж спортивной медицины рекомендует сочетать аэробные (ходьба, плавание, велосипедная прогулка) и силовые нагрузки.

Как заниматься спортом при проблемах с сердцем

При проблемах с сердцем и сосудами следует заниматься спортом только при соблюдении таких советов:

  • если планируете заниматься на улице, обращай внимание на погоду: избегай слишком холодной или жаркой погоды для занятий
  • пейте достаточно воды
  • если у вас был долгий перерыв в физических нагрузках, начинайте повышать активность постепенно
  • немедленно прекратите занятия, если плохо чувствуешь себя, в частности когда чувствуешь боль в груди, головокружение, значительную усталость

Как сохранить сердце здоровым

Чаще всего причиной этих заболеваний является наше собственное поведение и привычки. Курение, чрезмерное употребление алкоголя, нездоровое питание, нехватка физической активности.

Следует вести здоровый образ жизни, выбирать правильное питание и регулярную физическую активность.

Избегайте курения, электронных устройств для курения, кальянов, ведь под влиянием табачного дыма клетки крови налипают на стенки сосудов и образуют тромбы - а это может привести к стенокардии, инфаркту или инсульту.

Регулярно измеряйте кровяное давление и при необходимости лечите гипертонию.

Развивайте навыки для эффективного уменьшения стресса, такие как медитация, йога, глубокое дыхание или хобби, которое доставляет радость.

К тому же, если в семье есть случаи сердечно-сосудистых заболеваний, важно регулярно проходить консультацию у врача и принимать соответствующие меры по профилактике.

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