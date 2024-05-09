"Это не соревнование": Jerry Heil и alyona alyona честно сказали, что думают о Евровидении

Почему поддержка важна

После выступления в первом полуфинале певицы отметили, что очень сильно ощущают поддержку Украины. И она заряжает их энергией.

"Это реально очень сильно помогало. Мы реально это чувствовали. И я даже перед выходом на сцену проговорила себе уже стоя на сцене, что это я делаю за Украину", - рассказала Джерри Хейл.

"Я абсолютно согласна. Вот прям подписываюсь под каждым словом Яны, потому что мы собрали дев в этой команде - мужчин и женщин, но все они - одновременно люди и девы. Именно их украинские корни, их воспитание и желание жить в мирной, независимой, без войны Украине - производит и диктует им, что делать, как работать с нами, какие делать движения, какую постановку делать, во что нас одевать", - добавила alyona alyona.

Реперша отметила, что выступление Украины на Евровидении - это не только то, что они вышли на сцену. Это и подготовка, и поддержка, и создание костюмов.

Jerry Heil и alyona alyona (фото: instagram.com/thejerryheil)

"Это как молитва"

Jerry Heil также рассказала, довольны ли они своим выступлением. По словам певицы, все произошло так, будто это "планировали какие-то высшие силы".

"Было очень эмоционально, мы с Аленой пережили очень много моментов, которые могли бы нас напугать перед этим, но мы это прожили и вышли на сцену и еще раз перепрожили эту песню. С болью - я ударилась коленом, Алена перед этим упала", - объяснила артистка.

"Я очень много читала Twitter - иностранцы пишут, что это, как молитва - молитва за мир! Мне очень понравился такой комментарий: Это как молитва. Господь пришел и начал петь на украинском языке", - добавила она.

Как Украина выступила на Евровидении (скриншот)

alyona alyona рассказала, что она и Яна (настоящее имя Джерри Хейл) научились видеть хорошее среди плохого и не реагировать на хейт. Именно поэтому они делают то, что считают важным, и представляют Украину на международном конкурсе.

"Мы с Яной часто говорим о том, что это не соревнование, это - летний лагерь. Мы пришли все попели, распевается кто-то один, другие подошли - распевается уже 10. Попели, посмеялись, обменялись мерчем, сняли контент, поподкалывали друг друга и ушли репетировать", - рассказала реперша.

Джерри Хейл на Евровидении (скриншот)

Как alyona alyona и Jerry Heil выступили в полуфинале Евровидения

Напомним, украинские артистки принимали участие в первом полуфинале, состоявшемся 7 мая. Певицы мощно выступили и прошли в финал, запланированный на 11 мая.

Стоит отметить, что Украина стала единственной страной, которая каждый раз проходила в финал Евровидения. Кроме того уже известно, что alyona alyona & Jerry Heil планируют два крупных совместных концерта в Украине после возвращения с Евровидения - во Львове 25 июня и в Киеве 28 июня.