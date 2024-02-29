Это мешает нормально жить: как избавиться от "вечной грусти" и стать счастливым

У всех понимание слова "счастье" совершенно разное. Однако часто люди вместо этого состояния испытывают синдром "вечной грусти". Этому есть определенные причины.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Бережи себе".
Другое понимание счастья - это насыщенная важными для человека действиями осмысленная жизнь. Положительная психология определяет счастье термином "субъективное благополучие" (SWB), которое касается длительной общей удовлетворенности жизнью.
Основатель положительной психологии Мартин Селигман включает в этот феномен три компонента:
Исследования свидетельствуют о том, что психическое здоровье является наиболее показательным фактором счастья. Людям с депрессией или тревожными расстройствами может быть трудно испытывать приятные чувства независимо от того, насколько успешной стала их жизнь.
Совершенно нормально иногда не чувствовать себя счастливым, даже когда в жизни все нормально.
Главное - научиться воспринимать такое состояние как часть жизни и одновременно прилагать усилия, чтобы лелеять свое психическое здоровье и обращаться за профессиональной помощью, когда это необходимо.
Даже в стремлении бить счастливыми мы можем попасть в подобную ловушку, когда пытаемся избавиться от неприятных чувств, связанных с объективной реальностью (например, печаль или бессилие).
Однако чем настойчивее мы во избежание, тем больше неприятных чувств активируется.
В любом случае, важно определить причину, почему именно сейчас болезненные чувства активируются, а затем найти способы этого избавится.
Проводите качественное время с семьей и друзьями. Крепкие отношения являются очень важным показателем удовлетворенности жизнью.
Фокус на том, что у нас есть, а не на том, чего у нас нет, влияет на уровень благосостояния. Попробуйте каждый день записывать три вещи, за которые вы благодарны, или ведите дневник благодарности.
Прогулка по парку, сиденье на пляже или просто осознанное созерцание красоты природы - отличный способ улучшить настроение и обрести покой в себе.
Достижение небольших целей, таких как проверка чего-либо из списка дел, может стать помощником, чтобы почувствовать удовлетворение и контроль над своей жизнью. Замечайте и празднуйте любые победы, даже небольшие.
Изучение новых навыков или хобби может стать отличным способом почувствовать уверенность в своих силах.
Если вы делаете что-то помощное для другого человека, это увеличивает чувство удовлетворенности жизнью. К примеру, найдите организацию, где вы сможете волонтерить.
Прежде всего это о качественном сне, регулярном и сбалансированном питании, физической активности по крайней мере 30 минут в день.
Ранее мы сообщали о 5 фразах, которые счастливые люди используют каждый день.
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