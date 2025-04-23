Это не еда! Какой предмет в квартире является главным "магнитом" для тараканов

Что тараканы любят больше всего в доме

Многие хранят в подвале или гараже старые картонные коробки, даже не догадываясь, что это может стать убежищем для нежелательных гостей. Картон оказался очень привлекательным для тараканов и может способствовать их размножению в доме. Некоторые виды насекомых охотно селятся в нем, особенно если он хранится в сыром или забытом месте.

Проблема заключается не только в эстетическом дискомфорте, но и в потенциальной угрозе для здоровья. Именно коробки из гофрированного картона, которые часто используют для доставок, создают идеальные условия для жизни тараканов. Они могут прятаться между слоями, где тепло, уютно и безопасно. Поэтому простое накопление старых коробок может способствовать появлению серьезной проблемы в доме.

Почему тараканы так любят картон

Картон служит не только как укрытие, но и как источник пищи и влаги для тараканов. Во влажном состоянии он дает возможность получить воду, которую эти насекомые активно ищут.

Кроме того, картон легко впитывает запахи, в частности феромоны, что привлекает новых особей. Его структура также приглушает звуки, что делает пребывание тараканов менее заметным. Люди часто оставляют коробки в темных местах, где долго не убирают, что позволяет популяциям разрастаться.

В таких условиях тараканы могут беспрепятственно жить, питаться и размножаться. Особенно опасны коробки из гофрированного картона, потому что в них достаточно пространства для жизни насекомых внутри.

У многих дома хранятся такие коробки, но это - приманка для тараканов (фото: Freepik.com)

Как предотвратить вторжение тараканов

Тараканы переносят различные возбудители болезней, а также вызывают аллергию и обострение астмы, особенно у детей. Они оставляют фекалии, отшелушенные части тела и могут рвать на поверхности, где хранится пища.

Некоторые виды живут в канализациях и возле гниющих отходов, а затем перемещаются в кухни. Это создает риск загрязнения пищевых продуктов и посуды.

Чтобы предотвратить появление тараканов, следует регулярно осматривать хранилища, избавляться от картона и поддерживать чистоту. Важно закрывать трещины, хранить продукты герметично и часто выносить мусор. В случае серьезной угрозы следует обратиться к специалистам по уничтожению вредителей.