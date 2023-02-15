"Это не случайно": Христине Соловий пришлось остановить концерт в Германии

Украинская певица Христина Соловий рассказала, что была вынуждена прервать свой концерт в немецком городе Нюрнберге в День влюбленных, 14 февраля. Интересно, что это произошло после исполнения песни "Українська лють".
Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
По словам певицы, после этой песни в помещении сработал сигнал пожарной тревоги. Потому всем нужно было срочно выйти из помещения.
Сама Христина Соловий не считает это случайностью.
"У нас сегодня должен быть концерт в Нюрнберге, но после песни "Украинская ярость" началась пожарная тревога, и нам нужно было срочно выйти. Я думаю, это не случайно. Это полная х**ня", - сказала она.
В комментариях пользователи считают, что это произошло неслучайно. Они написали, что до этого могут быть причастны россияне, которые намеренно сорвали концерт украинской певицы:
Ранее мы сообщали, что в подкасте Соловий раскритиковало творчество Тины Кароль.
Также певица пожаловалась на российского рэпера Пашу Изотова, который украл ее песню.