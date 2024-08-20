Это известно каждому: какая проблема часто возникает с зубами и как ее избежать

Почему возникает чувствительность зубов

Само определение "чувствительности зубов" свидетельствует о том, что здесь дело не обходится без нервов. Определенный раздражитель, например горячий напиток, вызывает болевые ощущения тогда, когда минерализованная ткань зуба - дентин - обнажается.

Причины этого бывают разные:

кариес

трещина в зубе

болезни десен

эрозия (износ), когда ткань десен отделяется от зубов и будто "обнажает" корни

Дело в том, что корни зубов не защищены зубной эмалью. Они состоят из тысяч крошечных трубочек, направляющихся к пульпе (центральная часть зуба, заполненная нервными волокнами).

При "обнажении" корней любой раздражитель, например мороженое или даже холодный воздух, имеют доступ к нервам. Отсюда и такие неприятные болевые симптомы.

Почему иногда чувствительность возникает внезапно

Бывает, что человек соблюдает все базовые правила ухода, но все равно внезапно возникает боль.

Однако на это тоже есть свои причины. К примеру, вы неосторожно чистите зубы. Такое может произойти из-за спешки или использования зубной щетки с твердой щетиной. Сначала это никак не проявляется, однако со временем может привести к изнашиванию эмали и обнажению дентина соответственно.

При чувствительности зубов следует убедиться, не злоупотребляете ли вы средствами для отбеливания зубов: такие продукты являются одной из основных причин этого состояния.

Может ли боль пройти самостоятельно

В частности, довольно часто именно так и происходит. Особенно если чувствительность возникла на фоне лечения или профессиональной чистки зубов.

Если же у вас повысилась чувствительность, которая длительное время не исчезает, обратитесь к стоматологу. Важно вовремя выявить причину.

Как можно помочь себе

Следует выбирать зубную пасту для чувствительных зубов. Если вы знаете о своей чувствительности, важно не игнорировать этот момент и выбирать специальные средства по уходу.

К тому же чистить зубы следует минимум дважды в день, не забывайте о ните для зубов в течение дня. А также о ежегодном профилактическом осмотре у стоматолога.

Зубная щетка с мягкой щетиной может быть помощной. Таким образом вы больше защищаете поверхность зубов от эрозии, а ясная - от чрезмерного раздражения.

Избегайте употреблять пищу и напитки с высоким содержанием кислоты, поскольку это прямой путь повредить зубную эмаль.

Кроме того, старайтесь не задерживать напитки в полости рта, а сразу их глотать. После потребления пищи с содержанием кислоты, следует прополоскать полость рта водой, а зубы чистить не раньше чем через час после такой пищи.