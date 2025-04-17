Это видео изменит ваше представление об украинской Пасхе - празднике, который пережил запреты и репрессии

Пасха на вкус

Обрядовый пасхальный хлеб - пасха - это главное блюдо праздника. Сегодня каждый ресторан, кондитерская, супермаркет предлагают самые разнообразные вариации - с цукатами, клубникой, шоколадом, глазурью, кокосом и так далее - на любой вкус.

Один из самых популярных шеф-поваров во время экспедиции в рамках проекта "Запал" посетил село Гончаровка Винницкой области, где узнал о рецепте паски на топленом молоке, которому уже более 60 лет. Топленое молоко - напиток с карамельным привкусом, который сохранился лишь в нескольких славянских кухнях мира. Женщины в селе шутят: "Пленку с такого молока девушкам нельзя есть - волосы не будут красивые". Но за шутками - серьезные традиции, которые передаются из поколения в поколение.

Кроме теплого топленого молока, для приготовления паски в Гончаровке используют сливочное масло, яйца, сахар, муку, дрожжи, корицу, ванильный сахар, изюм и щепотку соли. По традиции, после замеса теста в доме должно было наступить полное затишье - чтобы паска "удалась".

Проект "Запал" (фото: Craft Story)

Для выпекания в печи используют специальные формы, которые в народе имеют десятки названий: ринка, пасковник, пасочник, бабник, папушник, тринка. Это все глиняная посуда разной формы, высоты и объема, которую использовали исключительно раз в год для выпекания пасхального хлеба. Его наполняют тестом всего на треть, ведь сдоба при выпекании увеличивается чуть ли не вдвое.

Финальный момент в приготовлении паски - украшение. Наши предки никогда не использовали глазурь или посыпку - эти вещи сравнительно недавно начали использовать на хлебозаводах или в заведениях, тем самым приравняв обрядовый пасхальный хлеб к кондитерской выпечке.

В древности же паски украшали остатками из теста - из него производили цветы, колоски и другие символы. Далее верхушку паски смазывали яйцом для хорошего цвета и сажали в печь.

Евгений Клопотенко (фото: Craft Story)

Пасха как искусство

Еще один неизменный атрибут праздника - декорированные яйца: писанки, крашанки, крапанки, дряпанки. стилистка и художница по костюмам Леся Патока в "Запал" изучает стиль и визуальные традиции, поэтому она отправилась в Черкассы, чтобы узнать больше о технологии декорирования и создать собственную писанку, которая сочетает древние символы и современное видение. Писанки Черкасской области - одни из древнейших в Украине, которые известны еще со времен Киевской Руси. Черкасская галерея народного искусства сегодня хранит сотни образцов традиционного и современного писанкарства.

Пасхальные яйца выполняли важную ритуальную функцию, их освящали в церкви, дарили, хранили как обереги. Для наших предков яйцо символизировало жизнь: с возвращением птиц из теплых краев оно становилось знаком весны, зерна, плодородия. В целом существует четыре основных типа отделки пасхальных яиц:

крашанки - просто окрашенные

крапанки - окрашенные и украшенные точками

дряпанки - окрашенные с выцарапанным узором

писанки - расписанные сырые яйца, которые не ели, а хранили как талисманы.

Писанку создавали с помощью воска, красителей и специального инструмента - писачка. Воск защищал нанесенные линии от краски, образуя орнамент. На писанках изображали различные символы: грабельки - процветание, петушок - плодородие, точки - слезы Богородицы. Но, в общем, они могли кардинально отличаться, ведь каждый регион имел свои орнаменты и цвета. Для окрашивания яиц использовали натуральные красители: луковую шелуху, кору дуба, молодую зеленую рожь, кору дикой яблони, бузину и тому подобное. Усилить оттенок цвета помогал сок квашеной капусты.

Проект "Запал" (фото: Craft Story)

Пасха в музыке

Для Наты Жижченко Пасха - это не только крашанки и церковь, но и веснянки, которые в детстве звучали во дворе. В народе считали, что весну надо призывать песнями, иначе она не придет. В каждом регионе были свои гаивки, яковки, ринзовки. Одна из самых известных - "Вийди, вийди, Іванку". А еще в древности выпекали жаворонков, птичек из теста, которые дети развешивали на деревьях, дарили соседям и подбрасывали в небо - чтобы весна пришла быстрее.

Жижченко исследовала звуки украинской весны в Опышне - столице гончарства. Что связывает глину и музыку? Конечно свисток, свистунок или свистунка. Это все названия керамической игрушки-инструмента, которая была одновременно забавой для детей, талисманом и музыкальным символом весны. Они могли быть разных форм - в виде домашних или диких животных, птиц, рыб. В Опошнянском государственном художественном лицее Ната вместе с учениками работала над созданием собственного "свищика". Процесс изготовления небыстрый - больше всего времени отнимает именно процесс высыхания глины. Еще один вызов - сделать правильные отверстия под определенным углом, что будет влиять на громкость и тональность звука.