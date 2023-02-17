Не для вентиляции. Вот для чего нужны отверстия в кедах

Не вся обувь имеет эти боковые отверстия. Однако есть известный бренд, который сделал это своей фишкой для всех своих моделей. Речь идет о Converse. Действительно, эти отверстия обеспечивают лучшую поддержку кед, когда вы носите их, вставляя в них шнурки.

Один из модных блогеров также объясняет, что роль боковых отверстий заключается в том, чтобы позволить вам творчески подойти к технике шнуровки.

Как завязывать кеды Converse?

Шаг 1: Проденьте один конец шнурка через первое ушко с левой стороны и потяните примерно наполовину.

Шаг 2: Сделайте то же самое с другим концом шнурка, затем потяните за оба конца, пока шнурок не станет тугим и плоским между первыми двумя ушками.

Шаг 3: Возьмите левый шнурок и проденьте его через второе ушко на правой стороне ботинка. Нить сверху и стянуть шнурок.

Шаг 4: Возьмите правый шнурок и скрестите верхнюю часть левого шнурка и проденьте второе ушко с левой стороны.

Шаг 5: Повторяйте этот процесс, пока не дойдете до последнего ряда отверстий.

Шаг 6: На этом этапе вы можете либо надеть на них две застежки для обуви, либо заправить оба конца в обувь. В противном случае проденьте концы снизу и свяжите две застежки вместе на верхней части обуви.

Как распознать настоящую пару Converse?

Обувь Converse всегда упакована в оригинальную коробку. Обычно она черно-золотого цвета и имеет логотип бренда.

Производитель наносит на обувь специальную этикетку с маркировкой. Кроссовки также завернуты в полупрозрачную бумагу с логотипом Converse. Поэтому, если ваша обувь поставляется в другой упаковке, очень вероятно, что она не оригинальная.

Подошва кроссовок Converse выполнена из резины и прочная. Если от вашей обуви сильно пахнет дешевой резиной, скорее всего, это подделка. Проверьте, есть ли логотип со звездой на подошве рядом с отметкой размером обуви. Это признак оригинальности.

Края подошвы - еще один характерный элемент обуви Converse.

На оригинальных конверсах края глубокие и ровные, а на подделках эти линии часто "переливаются" по бокам и блекнут по цвету.

На краях оригинальных кроссовок Converse клея нет, нет даже малейшего количества клея, в то время как на подделках часто может проявляться слегка желтоватый клей.