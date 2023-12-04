"Это убивает": Коля Серга ответил, что больше всего бесит военных на передовой (видео)

В каком состоянии военные

Музыкант не стал скрывать, что он видит, как устали защитники. При этом Серга подчеркнул, что военные устали не только физически. Часто бойцов огорчают новости, которые они видят, когда у них есть возможность зайти в интернет.

"Состояние очень разное, но преимущественно это усталость. Есть физическая усталость, уже колоссальная. Есть моральная усталость, потому что для того, чтобы двигаться дальше, ты должен найти силы для того, чтобы закрепить свой смысл.

Смысл, ради чего ты это делаешь. И иногда не только обстоятельства, в которых ты находишься, могут помешать это делать. Но и то, что ты получаешь с тыла новости разные, в Telegram-каналах, там коррупционные скандалы, разные точки раскола общества. И все это отнимает даже больше моральной энергии, чем сложная обязанность", - рассказал Серга.

Музыкант рассказал о военных (скриншот)

Что злит защитников Украины

Также Серга рассказал, что больше всего бесит военных, которые находятся на передовой. Как оказалось, есть "убийственная" вещь. И речь идет о коррупции.

"То, о чем чаще всего говорят, это коррупция. Воины не понимают, как так можно, как можно в тот момент, когда ты все ставишь на кон, потому что они ставят все на кон, потому что они ставят самое ценное - жизнь, а все остальное умещается в эту жизнь.

А здесь происходят такие, знаете, как расчеты и неблаговидные поступки. Это очень убивает. Потому что разная шкала ценностей. И после возвращения им придется с этим столкнуться", - объяснил музыкант.

По словам артиста, военные должны видеть и чувствовать, что им благодарны. Эта благодарность должна быть не только на словах.

"Ибо наверняка легче воюется тогда, когда ты понимаешь, что ты вернешься, тебя будут встречать как победителя, как чемпиона, с большой-большой благодарностью. А, судя по таким поступкам, благодарность не очень чувствуется. Потому что благодарность это поступки, это не слова ", - добавил Серга.