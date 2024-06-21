Дерматолог показала, что может произойти с лицом после нанесения косметики

Косметические средства созданы, чтобы ухаживать за телом и чувствовать себя увереннее. Однако иногда может возникать аллергия на косметику и этому есть несколько причин.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу дерматолога Екатерины Бабико.

Почему возникает аллергия на косметику

В среднем человек использует 6-10 косметических средств в день.

По словам врача, если посмотреть на состав, можно заметить, что каждый из них состоит из десятков ингредиентов. Следовательно, кожа контактирует ежедневно с сотнями химических косметических веществ.

Сюда входят шампуни и средства по уходу за волосами, зубные пасты, кремы для рук, защита от солнца, лаки для ногтей, декоративная косметика, бритвенные средства. Ну и множество баночек по уходу за лицом.

Чем большим количеством косметики вы пользуетесь, тем больше вероятность иметь на них негативную реакцию.

Именно поэтому побочные действия от косметики бывают очень часто.

Симптомы аллергии

Симптомы аллергии на косметику проявляются покраснением, шелушением, воспалением, отеком кожи, зудом и трещинами.

Самые частые аллергены - это отдушки, консерванты, красители. Но теоретически реакция может возникнуть на что угодно. Аллергия может возникнуть даже на дорогие и качественные кремы, это индивидуальная реакция.

Дерматолог отметила, что реакция на косметику бывает двух типов: раздражительна (например, вы нанесли кислоты на лицо, либо была агрессивная краска для волос), либо аллергическая, сопровождающаяся специфическим воспалением на определенное химическое вещество.

Выглядят они одинаково и могут возникать сразу или через месяцы пользования средством. Поэтому для врача не аргумент, если вы уверяете, что в последнее время ничего нового у вас не было.

Как выглядит аллергический контактный дерматит

При такой ситуации нужно отменить всю косметику из зоны поражения.

Сыпь и воспаления обычно проходят, если устранить триггер. Эксперт отметила, что иногда можно использовать гипоаллергенный эмолент без запаха или вазелин для смягчения кожи.

Для снятия неприятных симптомов врач может применить стероидный противовоспалительный крем.

Аллергический дерматит (фото: instagram.com/dr.kateryna_bakiko)