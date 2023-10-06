"Это такой классный наркотик". Педан сделал заявление о возвращении на телевидение

Телевизор или YouTube?

Известно, что сейчас Александр Педан ведет свой социальный проект на YouTube вместе с дочерью Лерой. Он рассказывает, что эта деятельность - это именно то, к чему он шел много лет.

"Социальная история - это такой классный наркотик. Когда ты видишь пользу от того, что ты делаешь, это невероятный кайф. Это именно то, к чему я очень долго шел в своей профессиональной деятельности. Это именно та монетизация, которую хотелось бы видеть в современных реалиях. И это не только деньги", - говорит Педан.

Он добавляет, что сфера образования - это не только учебные заведения, но и социальные сети, где почти нет украинского и украиноязычного контента. Самая большая проблема с детским контентом на YouTube.

"Это то, что мы проиграли рашистам полностью. Вот я мечтаю создать экосистему для того, чтобы в Украине появлялся детский украиноязычный контент, чтобы выросли и наши блогеры. И детские блогеры, и взрослые, которые играют с детьми, чтобы они говорили на украинском языке, чтобы они были патриотически настроенными. Чтобы даже иногда несли эту фигню ни о чем, но чтобы это было наше", - объясняет Александр.

К слову, именно такой контент он хочет продвигать и на телевидение и готов делать это фактически даром.

"Я готов работать за бесценок. И, конечно, мы туда будем вкладывать смыслы. Да, я седой, мне 41 год, но я с удовольствием буду бегать с детьми и задавать им вопросы по украинской литературе или географии", - делится шоумен.

В то же время добавляет, что над этим стоит поработать и государству. Ведь проблема украинского телевидения в том, что оно коммерческое. Продюсеры хотят создавать то, что будет приносить рекламу и они заработают деньги, объясняет Педан.