"Это манипуляция". Адвокат предостерег мужчин от хитрой схемы военкомов при вручении повесток

К какой манипуляции прибегают работники ТЦК и полиции

"Слово "розыск" и статьи 210, 210-1 КУоАП Украины не могут применяться в одном предложении. Поэтому, когда представитель ТЦК или полицейский сообщают о том, что вы находитесь в розыске ТЦК по упомянутым статьям, такое утверждение может расцениваться как сознательная манипуляция со стороны представителей государства", - говорит юрист.

Он отмечает, что согласно статье части 2 статьи 19 Конституции Украины органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины.

"Обратите особое внимание - на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины. Другого не дано", - отмечает Крекотень.

Где именно здесь кроется манипуляция

Также юрист добавляет, что ни один из законов не наделяет ТЦК полномочиями объявить кого-то в розыск, в частности по статьям 210, 210-1 КУоАП Украины.

"Розыск - это категория уголовного процесса, которая может применяться исключительно к подозреваемому или обвиняемому в уголовном производстве по мотивированному решению следователя, прокурора или судьи по основаниям, установленным статьями 281, 335 Уголовного процессуального кодекса Украины. Итак, как вы можете догадаться, по 210, 210-1 КУоАП Украины розыска априори быть не может", - объясняет адвокат.

Крекотень отмечает, что в подавляющем большинстве случаев, в момент, когда человеку сообщают о том, что он находится в розыске по статьям 210, 210-1 КУоАП Украины, на самом деле не существует даже протокола об административном правонарушении, не говоря уже о постановлении по делу об административном правонарушении. Следовательно, отсутствует документ, свидетельствующий о совершении человеком правонарушения.

Что делать, если вам сообщают о розыске по этим статьям

"Когда вам сообщают о том, что вы находитесь в розыске по статьям 210, 210-1 КУоАП Украины, требуйте назвать номер уголовного производства и предоставить реквизиты соответствующего решения следователя, прокурора или суда о розыске. Понятного ответа вам не дадут. Принудительная доставка в ТЦК в таких обстоятельствах не имеет ничего общего с законностью", - говорит юрист.

Он также отмечает, что в отношении человека, который находится в настоящем розыске, всегда составляют протокол задержания, что автоматически обязывает соответствующее должностное лицо сообщить родственникам задержанного и обеспечить участие защитника (адвоката).