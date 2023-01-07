Это настоящие "пытки": врач разнесла популярные методы современной медицины

Мочегонные препараты на ночь

Это еще тот метод пыток, ведь человек всю ночь бодрствует и бегает в туалет. Как следствие – нарушение сна и плохое настроение на весь день.

Мочегонные препараты логически принимать утром или днем.

Антибиотики внутримышечно

Как минимум – это очень болезненно, как максимум – не логично. Сейчас очень много качественных таблетированных антибиотиков, которые ничем не хуже инъекционных.

Если же есть необходимость в инъекционных антибиотиках – то это следует делать в стационаре с внутривенным введением.

Ректальные свечи

Конечно, если вы лечите геморрой или трещину прямой – в этом есть смысл, или когда мы говорим о совсем маленьких детях.

Но если вы взрослый человек или ребенок, который может выпить сироп или таблетку, то совсем не разумно использовать ректальные свечи для снижения температуры или для снятия боли в спине. Для этого есть таблетки, которые прекрасно с этим справляются.

Прокапаться раз в год/полгода от давления

Во-первых, капание – это около 200 мл растворов в организм, от увеличения количества жидкости в сосудах увеличивается давление (простая физика).

Во-вторых, нет такого лекарства, которое бы стабилизировало ваше давление раз в год или полгода.

В-третьих, "почистить" сосуды капанием невозможно.

В-четвертых, обычно капают в таких случаях фуфломицины (препараты без доказанной эффективности или с доказанной неэффективностью).

Довенное введение лекарства допускается в том случае, когда лекарство нужно очень быстро "доставить" в организм, так как оно сможет стабилизировать или улучшить тяжелое состояние пациента. Или когда человек не в состоянии проглотить таблетку (так как, например, в коме) или, когда нужно определенное лекарство и только оно, а другой формы выпуска (например, таблеток) нет.

Гидроколонотерапия

Это процедура для очищения кишечника. Но зачем его очищать?

Он очищается сам, а гидроколонотерапия разрушает весь тот микромир, который живет у нас в кишечнике и оказывает положительное влияние на иммунитет, на функцию переваривания и всасывания продуктов питания.