Це справжнє "катування": лікар рознесла популярні методи сучасної медицини

Деякі методи медицини і досі викликають забагато питань, адже вони скоріше схожі на катування, аніж на лікування.
Про це в Instagram розповіла терапевт Анастасія Коваль.
Це ще той метод катування, адже людина всю ніч не спить і бігає у вбиральню. Як наслідок - порушення сну і поганий настрій на весь день.
Сечогінні препарати логічно приймати зранку або вдень.
Як мінімум - це дуже болісно, як максимум - не логічно. Зараз дуже багато якісних антибіотиків таблетованих, які нічим не гірші за ін'єкційні.
Якщо ж є необхідність у ін'єкційних антибіотиках - то це варто робити у стаціонарі з внутрішньовенним введенням.
Звісно, якщо ви лікуєте геморой чи тріщину прямої кишки - в цьому є сенс, або ж коли ми говоримо про геть маленьких дітей.
Але якщо ви доросла людина або дитина, яка може випити сироп чи таблетку - то зовсім не розумно використовувати ректальні свічки для зниження температури чи для зняття болю в спині. Для цього є таблетки, які прекрасно з цим справляються.
По-перше, крапання - це близько 200 мл розчинів в організм, від збільшення кількості рідини в судинах збільшується тиск (проста фізика).
По-друге, немає таких ліків, які б стабілізували ваш тиск раз на рік чи півроку.
По-третє, "почистити" судини капанням неможливо.
По-четверте, зазвичай, крапають в таких випадках фуфломіцини (препарати без доведеної ефективності або з доведеною неефективністю).
Довенне введення ліків допускається в тому випадку, коли ліки треба дуже швидко "доставити" в організм, бо вони зможуть стабілізувати або покращити важкий стан пацієнта. Або коли людина не в змозі ковтнути піґулку (бо, наприклад, в комі) або, коли треба певні ліки і лише вони, а іншої форми випуску (наприклад, таблеток) немає.
Це процедура для очищення кишечника. Але навіщо його очищати?
Він очищається сам, а гідроколонотерапія руйнує весь той мікросвіт, який живе в нас в кишечнику і позитивно впливає на імунітет, на функцію перетравлювання і всмоктування продуктів харчування.
Раніше доктор Комаровський назвав популярний засіб лікування застуди батьківським бандитизмом.
Крім того ми писали про лікарські засоби, які негайно треба викинути з аптечки.