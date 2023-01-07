Це справжнє "катування": лікар рознесла популярні методи сучасної медицини

Сечогінні препарати на ніч

Це ще той метод катування, адже людина всю ніч не спить і бігає у вбиральню. Як наслідок - порушення сну і поганий настрій на весь день.

Сечогінні препарати логічно приймати зранку або вдень.

Антибіотики внутрішньом'язово

Як мінімум - це дуже болісно, як максимум - не логічно. Зараз дуже багато якісних антибіотиків таблетованих, які нічим не гірші за ін'єкційні.

Якщо ж є необхідність у ін'єкційних антибіотиках - то це варто робити у стаціонарі з внутрішньовенним введенням.

Ректальні свічки

Звісно, якщо ви лікуєте геморой чи тріщину прямої кишки - в цьому є сенс, або ж коли ми говоримо про геть маленьких дітей.

Але якщо ви доросла людина або дитина, яка може випити сироп чи таблетку - то зовсім не розумно використовувати ректальні свічки для зниження температури чи для зняття болю в спині. Для цього є таблетки, які прекрасно з цим справляються.

Прокапатись раз на рік/півроку від тиску

По-перше, крапання - це близько 200 мл розчинів в організм, від збільшення кількості рідини в судинах збільшується тиск (проста фізика).

По-друге, немає таких ліків, які б стабілізували ваш тиск раз на рік чи півроку.

По-третє, "почистити" судини капанням неможливо.

По-четверте, зазвичай, крапають в таких випадках фуфломіцини (препарати без доведеної ефективності або з доведеною неефективністю).

Довенне введення ліків допускається в тому випадку, коли ліки треба дуже швидко "доставити" в організм, бо вони зможуть стабілізувати або покращити важкий стан пацієнта. Або коли людина не в змозі ковтнути піґулку (бо, наприклад, в комі) або, коли треба певні ліки і лише вони, а іншої форми випуску (наприклад, таблеток) немає.

Гідроколонотерапія

Це процедура для очищення кишечника. Але навіщо його очищати?

Він очищається сам, а гідроколонотерапія руйнує весь той мікросвіт, який живе в нас в кишечнику і позитивно впливає на імунітет, на функцію перетравлювання і всмоктування продуктів харчування.