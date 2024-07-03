В это сложно поверить. 5 мировых звезд, столкнувшихся со страхом сцены

Адель

Британская певица одна из тех звезд, кто не боится откровенно говорить о своей проблеме. Она неоднократно отмечала, что имеет страх сцены, но борется с ним, поскольку не хочет не подвести поклонников.

Артистка признавалась, что когда выходит на сцену, имеет дискомфорт и не чувствует земли под ногами. Но уже после исполнения двух или трех песен от ее переживаний не остается и следа.

"У меня страх сцены, но не хочу подводить людей. Когда я вижу толпу, то просто не чувствую земли под ногами", - говорила исполнительница.

"После второй или третьей песни я успокаиваюсь, мне становится лучше. Но когда я нервничаю, то я довольно капризна. Я начинаю жаловаться и боюсь попробовать что-то новое", - также комментировала она тему боязни сцены.

Певица Адель (Фото: instagram.com/adele)

Тем не менее, страх выступлений не помешал звезде стать обладательницей 16 наград "Грэмми". В 2011-12 и 2016 Билборд называл ее "Артисткой года". Также журнал Time называл звезду одной из самых влиятельных людей в мире.

Альбом исполнительницы под названием "21" попал в список "500 лучших альбомов всех времен" по версии журнала Rolling Stone.

Рианна

Барбадосская певица и актриса тоже оказалась в этом списке, и такой сценарий фанатам довольно сложно представить. Однако артистка не скрывает, что испытывает дискомфорт во время появления на публике, и в прошлом она четко заявляла об этом.

По словам знаменитости, ей "просто необходимо находить свой способ, чтобы приспособиться к условиям, в которых она оказывается". Как видно, Рианне это блестяще удается, ведь на сцене певица демонстрирует настоящие яркие шоу.

36-летняя звезда имела непростое детство, прошедшее в Сент-Майкле, Барбадос. В США она перебралась в 16 лет, где начала музыкальную карьеру.

Исполнительница Рианна (Фото: instagram.com/badgalriri)

За годы своей успешной деятельности Рианна стала чрезвычайным и полномочным послом Барбадоса в США, и уже успела продать более 28 млн копий своих студийных альбомов и около 100 млн копий синглов.

Такие цифры делают исполнительницу одной из самых успешных артистов всех времен. Она - самая молодая певица в истории чарта Billboard, у которой 10 песен стали номером один.

За ее плечами - более 100 наград, среди которых "Грэмми", American Music Awards, Billboard Music Awards, Icon Awards и ряд других.

В 2021 году состояние селебрити оценили в 1,7 млрд долларов.

Оззи Осборн

Сложно представить, что этот музыкант окажется в подобном списке, однако это действительно так. Вокалист британского происхождения в своей автобиографии "Я Оззи" откровенно признался, что испытывал не самые лучшие ощущения перед выходом на сцену.

Несмотря на свои переживания, певцу удалось выпустить не одну пластинку, ставшую платиновой, дать сотни концертов и поездить по странам со своими турами.

Музыкант Оззи Осборн (Фото: instagram.com/ozzyosbourne)

Барбра Стрейзанд

Бродвейская поп-звезда - одна из тех, кому труднее всего бороться со своим страхом. Еще в далеком 1966 году артистка вдруг забыла текст песни, после чего у нее началась паника, которую она не смогла преодолеть.

Около 27 лет Барбара не выходила на сцену, но когда наконец вернулась в 1994 году, то больше никогда не появлялась на публике без телесуфлера. Там, как отмечалось, в нем отображаются не только тексты песен, но и другие важные моменты, необходимые во время выступления.

Речь идет о заставках, шутках или историях, которыми знаменитость делится с публикой.

Барбра Стрейзанд (Фото: instagram.com/barbrastreisand)

Кэти Перри

Американская исполнительница начала выступать с самого детства, однако все равно столкнулась с тревогой и страхом из-за сцены. Она признавалась, что "чувствует себя неловко, когда смотрит на толпу".

В прошлом не обходилось без падений или неудачных хореографических постановок, и на фоне этого артистка заявляла, что ей нужно принимать лекарства, которые помогут преодолеть тревогу.

Но, кажется, это все уже в прошлом, ведь сейчас звезда уже не вспоминает о своих прежних страхах.

Певица Кэти Перри (Фото: (instagram.com/katyperry)