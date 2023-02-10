Это само не пройдет! Гинеколог назвала распространенные состояния, угрожающие женщинам

При некоторых состояниях женщинам следует срочно обратиться к врачу-гинекологу, ведь они могут угрожать не только здоровью, но и жизни.

Об этом в Instagram рассказала женский доктор Лилия Левенец.

Состояния, требующие срочного обращения к гинекологу:

Кровотечение в любом возрасте и в любой день цикла.

Боль и кровотечение, возникшие после полового акта.

Резкая боль внизу живота.

Кровотечение и боль в животе на фоне задержки месячных и положительного теста на беременность.

Кровотечение, слишком обильные месячные со сгустками, длящиеся более трех дней.

Значительны патологические выделения из половых путей и повышение температуры тела.

Угрожающие симптомы при беременности

Боли внизу живота. Боль может быть ноющей, тянущей, схваткообразной, с ритмическими сокращениями матки.

Боль в животе любой локализации. Боль в животе может быть проявлением острых хирургических заболеваний, которые могут осложняться воспалением брюшины – перитонитом, очень опасным для жизни.

Дискомфорт внизу живота, постоянное чувство напряженности, а также длительная матка в тонусе.

Внезапное появление отеков любой локализации. Об этом необходимо сообщить врачу, ведь это может быть признаком задержки жидкости в организме, из-за чего страдаете не только вы, а и ваш будущий ребенок.

Головные боли, головокружение, мерцание "муравьев", сетка перед глазами, потемнение в глазах. Эти симптомы являются признаками повышения АД, что может спровоцировать артериальную гипертензию – признак преэклампсии, которая несет смертельную угрозу как женщине, так и будущему ребенку.

Боли в пояснице, боли при мочеотделении. Это симптомы инфекционного заболевания мочевыводящей системы, мочекаменной болезни, которая может распространиться и на половые пути, приводя к инфицированию плода, прерыванию беременности и другим осложнениям, как для женщины, так и для малыша.

Внезапная повторная рвота. Периодическая тошнота и рвота – непостоянные симптомы беременности. Если рвота возникла внезапно и продолжается несколько раз подряд, это приведет к обезвоживанию организма и нарушению всех видов обмена веществ.

Повышение температуры выше 37,5. Такое состояние неблагоприятно действует на организм ребенка. Не принимайте никаких медикаментов до консультации с врачом.

Чрезмерная подвижность плода или менее 10 движений в 12 часов.