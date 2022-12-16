RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Это не просто косметический недостаток: врачи объяснили, почему появляется перхоть

Фото: Почему появляется перхоть (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Перхоть - это не просто косметический недостаток, а результат воспаления кожи волосяной части головы, вследствие нарушения ее микробиома.

Об этой проблеме на коже головы рассказали украинские врачи на странице sviy.doc в Instagram.

Что такое микробиом?

Микробиом – это совокупность микроорганизмов (бактерии, дрожжи, грибки и вирусы), населяющих кожу. Баланс состава микробиома кожи необходим для ее здоровья и играет значительную роль в защите кожи.

Из-за возникновения дисбаланса (нарушение пропорции грибков и бактерий) происходит активное размножение грибков рода Malassezia, что усугубляет ситуацию – и к привычному шелушению добавляются зуд и покраснение кожи головы.

Действие большинства средств против перхоти направлено именно на борьбу с этим микроорганизмом. Однако развитие перхоти и ее повторное появление связано с общим нарушением баланса микробиома кожи головы, а грибки Malassezia являются лишь одним из его компонентов.

Как бороться с перхотью?

К основной терапии врач-дерматолог обязательно добавляет специальные дерматологические шампуни с микробиомной технологией – с дисульфидом селена и салициловой кислотой, которые способствуют устранению перхоти, отшелушивают чешуйки и уменьшают зуд. Их рекомендуется использовать 3-4 раза в неделю в течение одного месяца.

Эти средства способствуют восстановлению микробиома и дают длительный результат, а главное – качество жизни.

Если есть ярко выраженные корочки, стойкая и жирная перхоть, то для глубокой очистки кожи головы лучше дополнительно применять шампунь-скраб – 1-2 раза в неделю, в зависимости от интенсивности.

Не забывайте, что значительную роль в обострении перхоти и ее повторном появлении играют стресс и сезонность. Обычно проблема обостряется зимой и облегчается летом.

Поэтому требуется поддерживающий уход, используйте дерматологический шампунь против перхоти 1 раз в неделю в сочетании с успокаивающим шампунем.

Как мы ранее сообщали, трихолог научила эффективно бороться с перхотью.

Также читайте, что врач назвала 3 продукта, которые провоцируют акне.

Читайте РБК-Украина в Google News
волосся