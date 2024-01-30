Это должны знать родители: педиатр ответила на 5 распространенных вопросов о вакцинации детей

Можно ли делать прививку, когда у ребенка простуда

Педиатр Екатерина Филатова рассказала, если у ребенка лихорадка и другие симптомы инфекционной болезни, то прививки откладывают.

Врач отметила, что насморк и легкая простуда - это не помеха вакцинации, если ребенок активен. В любом случае вакцинации предшествует осмотр врача и согласие родителей, поэтому оптимальное решение вы принимаете вместе.

Можно ли вакцинировать с хроническими заболеваниями

Детям с хроническими заболеваниями можно и нужно делать прививки. Они особенно уязвимы к инфекциям - у них болезнь протекает значительно тяжелее и приводит к более серьезным осложнениям, чем у детей без хронических заболеваний.

Так что в таком случае вакцинация особенно важна.

Детям, имеющим хронические болезни, особенно рекомендуют делать не только обязательные прививки по Национальному календарю прививок Украины, но и дополнительные.

Что делать, если график вакцинации нарушен

Важно помнить, если по определенным причинам график вакцинации нарушен, не нужно начинать курс прививок сначала, ведь введенные ранее дозы никуда "не исчезают".

В частности, ваш врач составит обновленный для вас график, чтобы наверстать пропущенные.

Как действовать, когда ребенок был вакцинирован за границей

При вакцинации в другой стране вы должны получить международное свидетельство.

В свидетельстве должна быть следующая информация:

название вакцины

дата проведения прививки

производитель, дозировка и серия вакцины

срок действия свидетельства о прививках

Также там должна быть подпись человека, который делал прививку, и печать медицинского учреждения. Свидетельство обычно заполняют на английском или французском.

В Украине предоставите этот сертификат семейному врачу или педиатру - они внесут данные в электронную систему здравоохранения Украины (ЕСОЗ).

Можно ли одновременно делать ребенку несколько прививок

Это абсолютно безопасно и нормальная медицинская практика по всему миру. Обратитесь к врачу и узнайте, какие вакцины можно делать в один день.

Так ребенок получает защиту как можно раньше целого спектра инфекций.