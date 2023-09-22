За это не нужно платить: украинцам развеяли миф об определенном виде помощи

В Украине возник миф о паллиативной помощи. А именно иногда родных пациента могут убеждать, что паллиативная помощь не в больнице, а дома у пациента - платная. Однако это не совсем так.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Национальной службы здоровья в Telegram.
Паллиативная помощь в Украине покрывается "Программой медицинских гарантий". Поэтому помощь тяжелобольному человеку по месту его пребывания оказывают заведения, заключившие договор с НСЗУ по пакету "Мобильная паллиативная медицинская помощь взрослым и детям".
Найти такие больницы можно на сайте НСЗ в разделе "Заключенные договоры о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий". Выберите в фильтрах нужную область, а в "Группе услуг" - необходимый пакет.
Мультидисциплинарная команда специалистов приезжает к пациенту не реже одного раза в месяц. А также связывается с помощью телекоммуникационных средств не менее одного раза в неделю.
Важно, чтобы получить мобильную паллиативную помощь бесплатно, нужно иметь электронное направление от врача.
Паллиативные больные могут получать обезболивающие лекарства бесплатно или с небольшой доплатой.
Паллиативные пациенты - это люди с тяжелыми, часто неизлечимыми заболеваниями, требующие обезболивания. Например, онкология в III-IV стадии, ВИЧ-инфекция/СПИД, туберкулез в поздней стадии, сердечно-сосудистые, неврологические, атрофически-дегенеративные и другие прогрессирующие заболевания.
Получить обезболивающие по программе реимбурсации смогут пациенты, которым установлен основной диагноз, паллиативный статус и диагноз хроническая боль.
Чтобы получить обезболивающие для паллиативных больных, необходимо:
Найти ближайшую аптеку, отпускающую лекарства по программе реимбурсации, можно по телефону контакт-центра НСЗУ 16-77.
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