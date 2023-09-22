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За это не нужно платить: украинцам развеяли миф об определенном виде помощи

Как бесплатно дома получить паллиативную помощь (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине возник миф о паллиативной помощи. А именно иногда родных пациента могут убеждать, что паллиативная помощь не в больнице, а дома у пациента - платная. Однако это не совсем так.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Национальной службы здоровья в Telegram.

Что следует знать

Паллиативная помощь в Украине покрывается "Программой медицинских гарантий". Поэтому помощь тяжелобольному человеку по месту его пребывания оказывают заведения, заключившие договор с НСЗУ по пакету "Мобильная паллиативная медицинская помощь взрослым и детям".

Найти такие больницы можно на сайте НСЗ в разделе "Заключенные договоры о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий". Выберите в фильтрах нужную область, а в "Группе услуг" - необходимый пакет.

Мультидисциплинарная команда специалистов приезжает к пациенту не реже одного раза в месяц. А также связывается с помощью телекоммуникационных средств не менее одного раза в неделю.

Важно, чтобы получить мобильную паллиативную помощь бесплатно, нужно иметь электронное направление от врача.

Как бесплатно получить лекарство

Паллиативные больные могут получать обезболивающие лекарства бесплатно или с небольшой доплатой.

Паллиативные пациенты - это люди с тяжелыми, часто неизлечимыми заболеваниями, требующие обезболивания. Например, онкология в III-IV стадии, ВИЧ-инфекция/СПИД, туберкулез в поздней стадии, сердечно-сосудистые, неврологические, атрофически-дегенеративные и другие прогрессирующие заболевания.

Получить обезболивающие по программе реимбурсации смогут пациенты, которым установлен основной диагноз, паллиативный статус и диагноз хроническая боль.

Чтобы получить обезболивающие для паллиативных больных, необходимо:

  • обратиться к семейному или врачу, чтобы получить электронный рецепт
  • посетить любую аптеку, имеющую договор с НСЗУ по направлению "Опиоидные анальгетики", и предоставить работнику аптеки е-рецепт в виде 16-значного номера и код подтверждения
  • выбрать из предложенных работником аптеки имеющихся препаратов, стоимость которых возмещается

Найти ближайшую аптеку, отпускающую лекарства по программе реимбурсации, можно по телефону контакт-центра НСЗУ 16-77.

 

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