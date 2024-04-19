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За это не нужно платить: украинкам развеяли распространенный миф

Пятница 19 апреля 2024 11:58
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За это не нужно платить: украинкам развеяли распространенный миф Как получить обследование при маммографии бесплатно (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине существует миф, что якобы за запись результатов маммографии на собственный цифровой носитель пациентка должна заплатить. Однако это неправда, если речь об обследовании, покрываемая Программа медицинских гарантий.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал Национальной службы здоровья.

Что нужно знать

Мамография включена в приоритетные услуги в Программе медицинских гарантий.

Поэтому при наличии электронного направления от семейного врача или узкого специалиста, обследование бесплатно в тех учреждениях, которые имеют договор с НСЗУ по пакету "Маммография".

В частности, пациенткам гарантируется:

  • консультация врача
  • исследование молочных желез
  • анализ и описание результатов
  • предоставление результатов обследования на пленке или запись на цифровой носитель пациентки (по желанию)

Следовательно, предоставление результатов обследования на пленке или запись на цифровой носитель пациентки безвозмездно.

Также это касается любого обследования по ранней диагностике онкозаболеваний: бронхоскопии, цистоскопии, колоноскопии, гистероскопии или эзофагогастродуоденоскопии.

Пациенты какого возраста могут сделать маммографию бесплатно

Существует мнение, что Программа медицинских гарантий покрывает маммографию только для женщин после 40 лет. Это не так.

Обычно маммографию грудных желез назначают женщинам после 40 лет. Но если пациентка не достигла указанного возраста, а врач видит потребность в обследовании молочных желез, то он создает электронное направление.

Пациентка с направлением может сделать маммографию бесплатно в тех медицинских учреждениях, которые предоставляют услуги по пакету "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях".

Перед тем, как идти на диагностику, нужно позвонить по телефону и уточнить, есть ли в заведении необходимое оборудование и врач-рентгенолог.

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