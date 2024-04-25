ua en ru
Чт, 25 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Это не нормально: психолог назвала важный сигнал организма, что что-то не так

Четверг 25 апреля 2024 08:01
UA EN RU
Это не нормально: психолог назвала важный сигнал организма, что что-то не так Почему плохое настроение является симптомом проблем с организмом (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Плохой настрой может быть важным сигналом о проблемах со здоровьем. Если возникают частые перепады настроения, то не следует этим пренебрегать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу медицинского сообщества Zdorovishi razom.

Причины плохого настроения

Психолог Елена Сердюк рассказала, что причиной плохого настроения у человека могут быть не только проблемы с ментальным здоровьем, но и, например, симптомы заболевания щитовидной железы.

Поэтому если вы, кроме раздражительности, грусти, апатии или тревожности, наблюдаете еще другие симптомы. Важно обратиться к семейному врачу, чтобы исключить вероятность заболевания.

Если вы чувствуете длительную апатию, тревожность, печаль, раздражительность, гнев или агрессию и не понимаете по каким причинам - это уже есть основание обратиться к психологу. Он поможет справиться со стрессовыми событиями, проблемами, запутанными мыслями и понять, что с вами происходит.

К тому же, если вы будете действовать комплексно: внимательными к своему состоянию, посещать семейного врача и, при необходимости, психолога - это поможет понимать причину проблемы и решить вопросы, а не просто подавить симптомы.

Это приведет к депрессии

Плохое настроение - это также самый очевидный признак депрессии. Часто люди, страдающие депрессией, имеют низкую самооценку и чувство недостойности.

Плохое настроение может быть хуже утром. Это явление называется "суточный ход" и он "побуждает" утром чувствовать себя гораздо хуже, чем вечером.

Часто это состояние сопровождается так называемым "переключателем". Это когда, например, после 14.00 вы вдруг ощущаете смену настроения, как будто кто-то переключил выключатель.

Многие люди с депрессией имеют нарушение сна. Некоторые спят слишком много из-за постоянной усталости, но бодрствование является более распространенным.

Иногда людям тяжело уснуть, но чаще они просыпаются около 4 утра и не могут уснуть.

Ранее мы сообщали, может ли "феечная" улыбка поднять настроение вам и окружающим.

Также мы писали о 5 фразах, которые счастливые люди используют каждый день.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровье Организм
NEWS
Более тысячи окупантов за сутки. Генштаб обновил потери российской армии в Украине
Более тысячи окупантов за сутки. Генштаб обновил потери российской армии в Украине