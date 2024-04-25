Это не нормально: психолог назвала важный сигнал организма, что что-то не так

Плохой настрой может быть важным сигналом о проблемах со здоровьем. Если возникают частые перепады настроения, то не следует этим пренебрегать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу медицинского сообщества Zdorovishi razom.

Причины плохого настроения

Психолог Елена Сердюк рассказала, что причиной плохого настроения у человека могут быть не только проблемы с ментальным здоровьем, но и, например, симптомы заболевания щитовидной железы.

Поэтому если вы, кроме раздражительности, грусти, апатии или тревожности, наблюдаете еще другие симптомы. Важно обратиться к семейному врачу, чтобы исключить вероятность заболевания.

Если вы чувствуете длительную апатию, тревожность, печаль, раздражительность, гнев или агрессию и не понимаете по каким причинам - это уже есть основание обратиться к психологу. Он поможет справиться со стрессовыми событиями, проблемами, запутанными мыслями и понять, что с вами происходит.

К тому же, если вы будете действовать комплексно: внимательными к своему состоянию, посещать семейного врача и, при необходимости, психолога - это поможет понимать причину проблемы и решить вопросы, а не просто подавить симптомы.

Это приведет к депрессии

Плохое настроение - это также самый очевидный признак депрессии. Часто люди, страдающие депрессией, имеют низкую самооценку и чувство недостойности.

Плохое настроение может быть хуже утром. Это явление называется "суточный ход" и он "побуждает" утром чувствовать себя гораздо хуже, чем вечером.

Часто это состояние сопровождается так называемым "переключателем". Это когда, например, после 14.00 вы вдруг ощущаете смену настроения, как будто кто-то переключил выключатель.

Многие люди с депрессией имеют нарушение сна. Некоторые спят слишком много из-за постоянной усталости, но бодрствование является более распространенным.

Иногда людям тяжело уснуть, но чаще они просыпаются около 4 утра и не могут уснуть.