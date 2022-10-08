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"Это изверги": украинка рассказала о семи месяцах жизни в оккупации

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Херсонская область, Суббота 08 октября 2022 18:53
"Это изверги": украинка рассказала о семи месяцах жизни в оккупации Украинка рассказала об издевательствах оккупантов (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Вооруженные силы Украины 2 октября освободили от российской оккупации село Золотая Балка Херсонской области. Местные жители 7 месяцев терпели издевательства военных РФ и жили без электричества, воды и газа.

Об этом Суспільному рассказала 72-річна местная жительница Светлана.

По ее словам женщины, ее дети сейчас находятся в Херсоне. С апреля местные из-за обстрелов живут без электричества и воды.

"Там какая-то 25-ка, которая очень дорого стоит, нам ее никто не ремонтировал. Вот только вчера после увольнения к нам приехали начальники из области, то сказали, что к холодам постараются что-то сделать. Деньги нужно найти, чтобы из Кривого Рога линию тащить", - рассказала она.

Светлана отметила, что оккупанты уничтожили все и расставили растяжки. Потому теперь местные даже боятся ходить по селе.

"Это изверги, хуже фашистов. Все заминировали. Боимся по селу ходить. За селом у нас ферма, то те воины там в складах прятались. И тоже все заминировали. Наши саперы, четыре молодых парня взорвались, мы так плакали все", - добавила она.

&quot;Это изверги&quot;: украинка рассказала о семи месяцах жизни в оккупацииМестные жители освобожденного села Золотая Балка (facebook.com/IosypenkoIgoroficil)

Люди не жили, а выживали и питались консервацией. Женщина говорит, что пенсию не получала с февраля, ведь деньги ей приходят на карточку и, чтобы их снять нужно ехать в Нововоронцовку.

"Пришлось выживать - огороды сажали под бомбежками. Вышли на огород - а тут бах! бах! Ложимся, ползем, прячемся в погреб. Стихло - дальше идем работать", - отметила она.

&quot;Это изверги&quot;: украинка рассказала о семи месяцах жизни в оккупацииВооруженные силы Украины освободили село Золотая Балка (facebook.com/IosypenkoIgoroficil)

Село Золотая Балка не газифицировано, поэтому люди покупают газ в баллонах. До июня его невозможно было найти, а потом люди начали ездить в Каховку или Берислав. Один баллон на 30 литров стоит 1200 гривен, а до войны цена была - 600-700 гривен.

"Привозили продукты российские - сахар по 65-70 гривен, соль по 35 за килограмм, мыло хозяйственное - 35 за брусок. Это такое, что должен брать", - рассказала женщина.

Также россияне не принуждали брать паспорт РФ, но говорили приходить на референдум и голосовать за Россию. Однако, по словам женщины, никто не ходил.

Кроме того, оккупанты мародерили в Осокоровке и Крещеновке, где дома разбиты. Забирали холодильники, морозильные камеры, телевизоры и даже унитазы.

"Они не знали, что такое унитаз! Эти буряты, чеченцы - они такие проклятые твари! Те, кто из Донецка и Луганска, немного скромнее. Сначала нам говорили: "Мы, мол, мучались с 2014 года". А я отвечаю: "Разве это мы на Россию напали? Если бы вы, шахтеры, были умны, вы бы их сразу выгнали, а не кричали за Россию". Так они тогда с нами соглашались. Но все равно свое делали...", - добавила Светлана.

&quot;Это изверги&quot;: украинка рассказала о семи месяцах жизни в оккупацииМестные жители освобожденной деревни Золотая Балка (facebook.com/IosypenkoIgoroficil)

Ранее мы публиковали видео входа ВСУ в Золотую Балку Херсонской области.

Также ВСУ показывали запущенные позиции оккупантов в Харьковской области.

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