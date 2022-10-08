"Это изверги": украинка рассказала о семи месяцах жизни в оккупации

По ее словам женщины, ее дети сейчас находятся в Херсоне. С апреля местные из-за обстрелов живут без электричества и воды.

"Там какая-то 25-ка, которая очень дорого стоит, нам ее никто не ремонтировал. Вот только вчера после увольнения к нам приехали начальники из области, то сказали, что к холодам постараются что-то сделать. Деньги нужно найти, чтобы из Кривого Рога линию тащить", - рассказала она.

Светлана отметила, что оккупанты уничтожили все и расставили растяжки. Потому теперь местные даже боятся ходить по селе.

"Это изверги, хуже фашистов. Все заминировали. Боимся по селу ходить. За селом у нас ферма, то те воины там в складах прятались. И тоже все заминировали. Наши саперы, четыре молодых парня взорвались, мы так плакали все", - добавила она.

Местные жители освобожденного села Золотая Балка (facebook.com/IosypenkoIgoroficil)

Люди не жили, а выживали и питались консервацией. Женщина говорит, что пенсию не получала с февраля, ведь деньги ей приходят на карточку и, чтобы их снять нужно ехать в Нововоронцовку.

"Пришлось выживать - огороды сажали под бомбежками. Вышли на огород - а тут бах! бах! Ложимся, ползем, прячемся в погреб. Стихло - дальше идем работать", - отметила она.

Вооруженные силы Украины освободили село Золотая Балка (facebook.com/IosypenkoIgoroficil)

Село Золотая Балка не газифицировано, поэтому люди покупают газ в баллонах. До июня его невозможно было найти, а потом люди начали ездить в Каховку или Берислав. Один баллон на 30 литров стоит 1200 гривен, а до войны цена была - 600-700 гривен.

"Привозили продукты российские - сахар по 65-70 гривен, соль по 35 за килограмм, мыло хозяйственное - 35 за брусок. Это такое, что должен брать", - рассказала женщина.

Также россияне не принуждали брать паспорт РФ, но говорили приходить на референдум и голосовать за Россию. Однако, по словам женщины, никто не ходил.

Кроме того, оккупанты мародерили в Осокоровке и Крещеновке, где дома разбиты. Забирали холодильники, морозильные камеры, телевизоры и даже унитазы.

"Они не знали, что такое унитаз! Эти буряты, чеченцы - они такие проклятые твари! Те, кто из Донецка и Луганска, немного скромнее. Сначала нам говорили: "Мы, мол, мучались с 2014 года". А я отвечаю: "Разве это мы на Россию напали? Если бы вы, шахтеры, были умны, вы бы их сразу выгнали, а не кричали за Россию". Так они тогда с нами соглашались. Но все равно свое делали...", - добавила Светлана.

Местные жители освобожденной деревни Золотая Балка (facebook.com/IosypenkoIgoroficil)