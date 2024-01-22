"Это даже для меня измена": Клопотенко ошеломил признанием об отношениях
Евгений Клопотенко не видит ничего плохого в том, что его партнерша может иметь интимные отношения с другой девушкой. А вот изменой он считает другие поступки.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на слова амбассадора украинского борща и ведущего проекта "Пекельні Борошна" в 6 выпуске "Він Вона Шоу", которое каждую пятницу выходит на канале СТБ.
По словам Клопотенко, для него отношения с одним человеком - это old school, "куколд" в его видении - это источник удовольствия и кайфа.
А вот интимная переписка второй половинки с противоположным полом, оказывается, для свободного в своих сексуальных взглядах Евгения - это уж слишком.
"Интимная переписка - это даже для меня измена. Заняться любовью с кем-то - это круто, а переписка - это, пожалуй, что-то такое непонятное для меня, скорее она в этом случае хочет меня оскорбить. Лучше переспать, чем переписываться", - высказался Евгений.
Участники 6 выпуска "Він Вона Шоу" (фото: СТБ)
Он подчеркнул, что обо всем нужно договариваться в начале отношений.
"Проговорить о границах друг друга, о правилах в отношениях. Если люди договорились, что для каждого "свободные отношения" - это ок, тогда люди могут быть вместе. Изменой для меня является то, когда мы договорились о чем-либо, а потом мне вторая половинка говорит, что она передумала. Вот это для меня измена", - подчеркнул Клопотенко.
Заметим, что другие участники шоу разделились в своих взглядах на вопрос предательства.
Участники 6 выпуска "Он Она Шоу" (фото: СТБ)
Например, певец Ivan Navi отметил, что если бы его жена занялась сексом с другой девушкой, то это для него было бы изменой.
А специалист по интимному массажу LEON считает, что интимные переписки с другими - это норма.
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