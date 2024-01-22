"Это даже для меня измена": Клопотенко ошеломил признанием об отношениях

Евгений Клопотенко не видит ничего плохого в том, что его партнерша может иметь интимные отношения с другой девушкой. А вот изменой он считает другие поступки.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на слова амбассадора украинского борща и ведущего проекта "Пекельні Борошна" в 6 выпуске "Він Вона Шоу", которое каждую пятницу выходит на канале СТБ.

По словам Клопотенко, для него отношения с одним человеком - это old school, "куколд" в его видении - это источник удовольствия и кайфа.

А вот интимная переписка второй половинки с противоположным полом, оказывается, для свободного в своих сексуальных взглядах Евгения - это уж слишком.

"Интимная переписка - это даже для меня измена. Заняться любовью с кем-то - это круто, а переписка - это, пожалуй, что-то такое непонятное для меня, скорее она в этом случае хочет меня оскорбить. Лучше переспать, чем переписываться", - высказался Евгений.

Участники 6 выпуска "Він Вона Шоу" (фото: СТБ)

Он подчеркнул, что обо всем нужно договариваться в начале отношений.

"Проговорить о границах друг друга, о правилах в отношениях. Если люди договорились, что для каждого "свободные отношения" - это ок, тогда люди могут быть вместе. Изменой для меня является то, когда мы договорились о чем-либо, а потом мне вторая половинка говорит, что она передумала. Вот это для меня измена", - подчеркнул Клопотенко.

Заметим, что другие участники шоу разделились в своих взглядах на вопрос предательства.

Участники 6 выпуска "Он Она Шоу" (фото: СТБ)

Например, певец Ivan Navi отметил, что если бы его жена занялась сексом с другой девушкой, то это для него было бы изменой.

А специалист по интимному массажу LEON считает, что интимные переписки с другими - это норма.