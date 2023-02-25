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"Это вдохновляет": Залужный рассказал об обещании украинскому мальчику

Валерий Залужный (facebook.com.GeneralStaff)
Автор: Татьяна Самарук

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что в 2023 году Мариуполь будет обязательно освобожден. Такое обещание он дал маленькому мальчику, пришедшему к нему на встречу.

Об этом он сказал в интервью для спецпроекта "Рік" журналиста Дмитрия Комарова.

Во время встречи мальчик попросил Залужного отойти в сторону и спросил, будет ли Мариуполь снова Украиной.

"Это невозможно просто. Прям у этого стола стоял мальчик. Его звали Илья, по-моему, ему лет 4. Он взял меня за руку и отвел в сторону", - сказал Залужный.

Валерий Залужный (скриншот)

Что сказал мальчик

Мальчик отметил, что хочет поговорить отдельно и попросил наклониться, чтобы он мог сказать на ухо.

"Мы точно вернемся в Мариуполь, спросил он. Я говорю, да. В этом году. Когда дети такое говорят, это вдохновляет", - добавил главнокомандующий ВСУ.

Ранее мы сообщали, что Залужный обратился к украинцам в годовщину войны.

Также читайте, кто такой Валерий Залужный и что о нем известно.

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МариупольВалерий ЗалужныйВооруженные силы Украины