"Это вдохновляет": Залужный рассказал об обещании украинскому мальчику

Во время встречи мальчик попросил Залужного отойти в сторону и спросил, будет ли Мариуполь снова Украиной.

"Это невозможно просто. Прям у этого стола стоял мальчик. Его звали Илья, по-моему, ему лет 4. Он взял меня за руку и отвел в сторону", - сказал Залужный.

Валерий Залужный (скриншот)

Что сказал мальчик

Мальчик отметил, что хочет поговорить отдельно и попросил наклониться, чтобы он мог сказать на ухо.

"Мы точно вернемся в Мариуполь, спросил он. Я говорю, да. В этом году. Когда дети такое говорят, это вдохновляет", - добавил главнокомандующий ВСУ.