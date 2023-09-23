Это можно делать и даже полезно: гинекологи опровергли популярные мифы о беременности

Нельзя плакать

Гинеколог Оксана Негрич рассказала, что под вас беременности женщина достаточно эмоционально уязвима к разным эмоциям, как положительным, так и негативных. Потому может часто плакать.

Однако, если это не занимает большую часть времени, то это вполне безопасно. Но, если вам постоянно грустно и хочется плакать во время беременности, лучше эти эмоции не держать в себе, а вернуться к психологу.

Нельзя заниматься сексом

Гинеколог-эндокринолог Татьяна Осауленко рассказала, что в большинстве случаев - это миф. Все потому, что при нормальном физиологическом течении, беременности женщине не противопоказано заниматься сексом.

Единственным важным условием является желание женщины. Также многие мужчины боятся вредить ребенку во время секса, но это просто невозможно.

Если погладить животное - ребенок будет волосатый

По словам гинеколога Оксаны Негрич, это достаточно распространенный миф среди беременных. Однако не стоит в него верить, ведь ничего с ребенком не произойдет.

Поэтому совершенно спокойно можно контактировать с домашними животными.

Нельзя заниматься спортом

Татьяна Осауленко добавила, что происхождение этого мифа лежит в убеждении, что женщина во время беременности как хрустальная ваза, что на самом деле не так.

При нормальном течении беременности женщине не противопоказано заниматься спортом, а даже рекомендовано.

"Конечно, если женщина раньше не занималась спортом, то это не значит, что сейчас ей нужно бежать в спортзал. Однако найти какой-то приятный для себя вид активности - это очень хорошо", - говорит врач.

Если женщина до беременной активно занималась спортом, она может уменьшить нагрузку и забрать определенные группы силовых упражнений.

Нельзя обрезать волосы

Многие женщины не стригут волосы во время беременности, потому что это вроде бы вредно и может укоротить возраст ребенку. Однако это абсолютная неправда. Можно стричь волосы, если это нужно и есть желание.

"Напротив, для многих женщин поход в парикмахерскую - это своеобразный антистресс терапия и положительные эмоции, что во время беременности очень полезно", - добавила гинеколог Оксана Негрич.