"Это не язык Путина": Барский из "Маски-шоу" объяснил, почему до сих пор общается на русском

"Это не язык Путина"

"У меня украинская семья ,у меня жена и все её родственники, мы всю жизнь разговаривали на двух языках и мы прекрасно друг друга понимаем. Вот это не проблема, проблема немножко другая, мне, кажется", - заявил артист.

"Просто нужно человека судить по поступкам, а не по тому, на каком языке он говорит. И можно сказать "Я люблю тебя", можно сказать "Я кохаю", можно сказать "I love you", но поступки русскоговорящих людей они проявляются, к примеру, даже на передовой, на линии фронта", - добавил он.

По словам Барского, на "нуле" очень много украинцев говорит на русском языке. И артист не считает, что эту тему нужно кому-то "навязывать".

"Это не язык Путина. Опять же, я общаюсь очень много с журналистами из Дании, из Эстонии, звонят из Голландии, из Франции, и я общаюсь с ними на русском языке и им проще общаться со мной", - заявил артист.

Барский высказался о русском языке (скриншот)

При этом Барский отметил, что для Одессы важны "культурные традиции". По словам юмориста, он не видит в этом "проблемы". В ответ на это журналистка отметила, что она родом из Луганска и тоже поначалу оправдывалась тем, что многие военные на фронте говорят на русском, однако все же перешла на украинский.

Также Барских рассказал, что за два года полномасштабной войны РФ против Украины он не написал ни одного произведения, ни на русском, ни на украинском.

"У меня была пятерка по украинскому языку в школе и я очень хорошо его знал. Но у меня не было достаточного общения и сейчас, к примеру, я могу говорить на украинском, но мне нужно включить в голове переводчик и это не искренне. Я буду говорить, как Google- переводчик, в этом не будет души", - заявил артист.

"Очень часто меня просят записать какие-то поздравления к примеру там к Дню пограничника либо ко дню ВСУ, и просят на украинском языке. Я записываю и я понимаю, что гораздо искреннее, теплее, душевнее я бы сказал на том языке, на котором я говорю", - отметил он.