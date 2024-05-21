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Это лето станет волшебным лишь для трех знаков Зодиака

Каким знакам Зодиака повезет этим летом (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Лето 2024 года навсегда запомнится представителям трех знаков Зодиака. Ближайшие три месяца подарят им волшебные события.

Кому ждать чуда уже этим летом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Spiritualify.

Близнецы

В вашей жизни начнется максимально счастливая и интересная глава. Вы сможете раскрыть себя с новой стороны и завести новых друзей. Они не только станут вашей надежной опорой, но еще и помогут мудрым советом.

Не думайте о плохом. Посвятите это лето своим интересам и начните дышать полной грудью. А на работе вы сможете проявить свой острый ум и добиться успеха.

Дева

Этим летом вы очаруете всех вокруг. Вы сможете восстановить силы, насладиться заботой и теплом, вас будут буквально носить на руках. И вы точно запомните немало приятных событий, которые станут большой неожиданностью.

Позвольте судьбе внести свои правки. Принимайте перемены и не бойтесь всего нового. Вы сможете расширить круг своего общения и найти единомышленников.

Овен

Вас ждут приключения и авантюры. Дайте волю чувствам и своим желаниям, отправьтесь в путешествие к своему настоящему "я".

Проведите это лето с пользой. Не тратьте время на пустяки и то, что лишь вісасывает из вас энергию. Не позволяйте обстоятельствам портить вашу жизнь, ведь вас ждут очень хорошие новости.

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