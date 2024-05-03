"Это легализация войны". Легенда украинского тенниса объяснил, почему россиян допустили на Олимпийские игры

Почему МОК допустил россиян и белорусов к соревнованиям

Стаховский отмечает: нейтральный статус "немного подавляет российских спортсменов, но в целом ничего не меняет".

"Допуск российских спортсменов к Олимпиаде - это возможность легализации войны, возможность легализации режима Путина. Когда представительница Белоруссии победила на больших теннисных соревнованиях, самопровозглашенный президент Белоруссии сказал, что все же знают, откуда она. Такую же риторику вела и она", - приводит пример теннисист.

Он добавляет, что нейтральный статус также подразумевает непричастность спортсменов стран-агрессорок к войне России в Украине и силовым структурам их государств.

Однако доказательная база того, что эти россияне и белорусы поддерживают режимы в своих странах, предоставляет Украина.

"Когда Украина предоставляет доказательную базу, у них есть какая-то юридическая компания, которая рассматривает и в основном отвечает, что этого недостаточно. То есть условно недостаточно получать государственные награды, стоять на сцене с символикой войны в поддержку военных. Это просто решение-алиби олимпийского комитета", - объясняет Стаховский.

Сергей Стаховский на соревнованиях во времена активной теннисной карьеры (фото: instagram.com/stako_s)

Кроме того, по его словам, мы можем наблюдать абсурдные ситуации, когда украинские спортсмены будут выступать против россиян.

Сергей отмечает, что сейчас МИД Украины изменил риторику по отношению к спорту в мире.

"МОК - это структура, которая зарабатывает огромные средства. Нам нужно было нашу стратегию формировать раньше, каким образом мы хотим россиян не допустить на Олимпиаду. Наша позиция состоит из сантиментов, мы хотели указать именно на неравенство и абсурдность этого, а нужно было с холодной головой судить по экономическому аспекту", - считает спортсмен.

"Если бы мы смогли на нашу сторону перевести Олимпийские комитеты других государств, объединиться с ними и предложить бойкот Олимпиады, таким образом Олимпийский комитет не поставил бы на весы: допустить россиян или получить бойкот от европейских государств, потому что экономически это имело бы разрушающий эффект на всю систему Олимпийского комитета", - рассуждает Стаховский.