Это "фильтр" организма: вот о каком органе все должны заботиться

Почки отвечают за выведение из организма избыточной жидкости и продуктов жизнедеятельности вместе с мочой, то есть служат неким "фильтром". Поэтому важно правильно заботиться об органе.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Бережи себе".
Почки регулируют содержание соли, калия и кислот в организме - это критически важно для здоровья. Также они производят гормоны, влияющие на работу других органов, в частности, помогают регулировать артериальное давление и контролировать метаболизм кальция.
Что еще важное происходит благодаря почкам:
В норме человек имеет две почки, каждая из которых находится по обе стороны позвоночника в нижней части грудной клетки. Они содержат миллионы маленьких частиц - нефронов - скопления мелких кровеносных сосудов.
Каждая такая частица - как отдельный фильтр. Через такое строение почки отфильтровывают ориентировочно половину чашки крови ежеминутно.
Хронические заболевания почек развиваются постепенно, и в начале человек может не заметить проблему. Однако если патология прогрессирует, пренебрегать проявлениями уже становится невозможно. Конечно, все зависит от сложности ситуации.
Тревожные симптомы, которые могут указывать на нарушение функции почек:
Симптомы нарушения работы почек неспецифичны - это значит, что такие проявления могут возникать и из-за других болезней. Однако люди, которые находятся в группе риска развития болезней почек, должны быть особенно внимательными к себе.
В группу повышенного риска дисфункции почек входят:
Речь идет об анализе мочи для определения специфического белка - альбумин, простой белок, избыточное количество которого в моче может указывать на повреждение фильтрационных единиц почек.
Лечение зависит от типа болезни. В случае инфекции, например бактериального пиелонефрита, поможет антибактериальная терапия. Также успешно лечатся камни в почках - с помощью препаратов и диеты или хирургических методов.
Замедлить процесс разрушения почек способны некоторые лекарственные средства. Например, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ACE), используемые для лечения высокого артериального давления, также помогают замедлить прогрессирование хронической болезни почек.
Ранее мы сообщали о четырех признаках серьезных проблем с почками, которые появляются несколько раз в день.
Также украинцам назвали 7 признаков недостатка витаминов, которые нельзя игнорировать.