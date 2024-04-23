Это "фильтр" организма: вот о каком органе все должны заботиться

Что делают почки в организме

Почки регулируют содержание соли, калия и кислот в организме - это критически важно для здоровья. Также они производят гормоны, влияющие на работу других органов, в частности, помогают регулировать артериальное давление и контролировать метаболизм кальция.

Что еще важное происходит благодаря почкам:

они производят активную форму витамина D, которая помогает организму усваивать кальций

поддерживают pH баланс в крови

могут даже образовывать глюкозу (сахар), когда в крови случается ее нехватка

В норме человек имеет две почки, каждая из которых находится по обе стороны позвоночника в нижней части грудной клетки. Они содержат миллионы маленьких частиц - нефронов - скопления мелких кровеносных сосудов.

Каждая такая частица - как отдельный фильтр. Через такое строение почки отфильтровывают ориентировочно половину чашки крови ежеминутно.

Как понять, что с почками что-то не так

Хронические заболевания почек развиваются постепенно, и в начале человек может не заметить проблему. Однако если патология прогрессирует, пренебрегать проявлениями уже становится невозможно. Конечно, все зависит от сложности ситуации.

Тревожные симптомы, которые могут указывать на нарушение функции почек:

тошнота и рвота

быстрая утомляемость, слабость

потеря аппетита

проблемы со сном

мочеиспускание может участиться или наоборот - человек реже ходит в туалет

повышение артериального давления

отеки

одышка, если жидкость начинает скапливаться в легких

боль в груди, если жидкость накапливается в области сердца

ухудшение когнитивных способностей

сухость и кожный зуд

Симптомы нарушения работы почек неспецифичны - это значит, что такие проявления могут возникать и из-за других болезней. Однако люди, которые находятся в группе риска развития болезней почек, должны быть особенно внимательными к себе.

В группу повышенного риска дисфункции почек входят:

люди старшого возраста

те, кто страдает сахарным диабетом

люди с артериальной гипертензией

те, кто имеет случаи хронических заболеваний почек в семье

Какой анализ поможет выявить проблемы с почками

Речь идет об анализе мочи для определения специфического белка - альбумин, простой белок, избыточное количество которого в моче может указывать на повреждение фильтрационных единиц почек.

Лечение зависит от типа болезни. В случае инфекции, например бактериального пиелонефрита, поможет антибактериальная терапия. Также успешно лечатся камни в почках - с помощью препаратов и диеты или хирургических методов.

Замедлить процесс разрушения почек способны некоторые лекарственные средства. Например, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ACE), используемые для лечения высокого артериального давления, также помогают замедлить прогрессирование хронической болезни почек.