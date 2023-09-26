"Это очень важная миссия": украинский кукольник помогает бойцам на фронте

Как признается кукольник Валерий Дзеха, для него поддержка украинских бойцов - это очень важная миссия. Он проводит в своих пьесах параллель между военными и детьми, которые реагируют на кукольный спектакль очень похоже.

Валерий много работал с детьми и когда те узнали, что он ездит на фронт, начали передавать бойцам свои приветы. Передавая поздравления детей военным, кукольник заставляет растрогаться даже самых скептически настроенных бойцов.

"Содержание, слова, акценты меняются. Но одно остается константой - эта пьеса никогда не оставляет равнодушным", - комментируют побратимы кукольника его пьесу "Ангелы".

Валерий говорит, что главное несокрушимое оружие у украинцев - это любовь.

"Любовь - это наше несломленное оружие, наша мощь внутри нас. Она есть наша сила, которую мир еще не понял. В любви к родине, к родителям, к детям, к тем побратимам, которые рядом с нами, в наших сердцах. Они являются нашим внутренним голосом, нашими объятиями, нашим светом внутри нас... Они есть мы, а мы есть они... Я хочу, чтобы военные в какой-то момент просто оказались в своем детстве, чтобы они вспомнили, что такое детство, что такое мечтать и что такое создавать, строить", - объясняет кукольник.

Основатель культурного десанта Коля Серга отмечает, что такие представления на фронте играют терапевтическую роль.

"На фронте обстоятельства очень сложные. То, что видят воины, это опыт, который может травмировать. И именно гибкость помогает пережить этот опыт с меньшей травмой, интегрировать его в себя. Именно поэтому состояние ребенка очень важно", - говорит музыкант.

Для справки:

"Культурный десант" – это команда военных и гражданских деятелей, которые в ежедневном режиме работают для культурно-психологической помощи и поддержки духа украинских военных. За время деятельности "десанта" было проведено более 2500 концертов на линии фронта, военных госпиталях и деоккупированных городах.

Также - инициирован ряд художественных и образовательных проектов, направленных на культурное восстановление страны, там, где она нуждается, и налаживание культурных мостов между военными и гражданскими.