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Это очень опасно! Никогда не используйте эти народные средства для загара

Какие средства для загара использовать нельзя (фото: freepik. com)
Автор: Анна Шиканова

В летний период многие люди стараются побыстрее получить красивую и загоревшую кожу. Однако прием солнечных ванн может стать очень опасным, если не соблюдать элементарные правила безопасности или же - использовать различные народные средства для загара.

Какие лайфхаки для загара использовать нельзя - читайте в материале ниже.

Народные методы - из области фантастики

В социальных сетях полно советов о народных средствах для быстрого и бронзового загара. Авторы этих советов рекомендуют использовать оливковое масло или пиво во время приема солнечных ванн, чтобы получить ровный загар.

Но эти методы не только бесполезны, они еще и опасны. Эффективность использования оливкового масла для загара (или для защиты от ожогов) - никем и никогда не была доказана.

Специалисты иногда рекомендуют использовать это средство после загара - как средство для смягчения или успокаивающее средство. И только в том случае, если под руками нет специализированной косметики, а вы вернулись с раскаленного солнца и приняли душ.

Совет об использовании пива придумал тот, что знает, что в этот напиток входит хмель и витамины группы В. Но увы, это средство не улучшит загар, не защитит от солнца, но может спровоцировать ожоги. А еще - на пиво могут слетаться насекомые.

Как же усилить загар

Существуют более безопасные методы усиления загара. Например, можно пить морковный сок, в котором есть много бета-каротина.

И самый лучший вариант - специальные средства в виде крема или спрея, которые усиливают загар и при этом защищают вашу кожу. Такие средства проходят специальную проверку.

Самая лучшая защита

Дерматологи рекомендуют не гнаться за бронзовым загаром, а надежно защищать свою кожу летом в любых условиях. Стоит отдавать предпочтение средствам для защиты от ультрафиолетового излучения, если вы собираетесь отдыхать на солнце.

Существует много профессиональных и современных средств, в виде молочка, крема, спрея, специальных масел. Самое главное при выборе, чтобы SPF-средство защищало как от А, так и ультрафиолетовых лучей.

Обратите внимание на важные правила:

  • С помощью телефона можно проверить индекс ультрафиолетовой активности. Если он выше 3 - есть риск сгореть и получить ожоги. Нанесите защитное средство даже для небольшой прогулки.
  • Старайтесь для загара выбирать оптимальное время: до 11 утра или после 16 часов. В остальное время - отдыхайте в тени или не выходите на улицу.
  • В жаркие и ветреные дни вы не будете чувствовать температуру воздуха и что начинает "припекать". Ориентируйтесь только на время - после 11 часов уходите с солнца.
  • Похожая ситуация и при отдыхе у воды. Если вода в водоеме (море) холодная, то вы не почувствуете, когда ваша кожа начнет гореть - уходите с солнца заранее.
  • Наносите достаточно средства с SPF - на все открытые части тела.
  • После купания или через 2 часа на улице - нанесите защитное средство повторно.

Кстати, ранее мы писали о том, помогают ли при солнечных ожогах кефир, сметана и алое.

А еще рассказывали о том, как быстро помочь себе при солнечных ожогах и покраснениях кожи.

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