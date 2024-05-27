Это доступно всем: медики рассказали, что поможет избежать ожирения, диабета и болезней сердца

Большинство людей точно слышали и знают, что важно заниматься спортом и поддерживать физическую активность в любом возрасте. К тому же, существует мнение о необходимости прохождения 10 000 шагов в день.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу Zdorovishi razom.
Врачи отметили, что все зависит от вашего текущего уровня физической подготовки и того, чего вы хотите достичь.
Средний американец проходит от 3000 до 4000 шагов в день.
Узнайте, сколько шагов в день вы проходите сейчас. Это будет ваш собственный базовый уровень. Поставьте цель в 10 000 шагов и добавляйте 1000 дополнительных шагов в день каждые две недели.
Если вы проходите более 10 000 шагов в день или если вы достаточно активны и пытаетесь похудеть, вы, вероятно, захотите установить высшую ежедневную цель шагов.
Ходьба - это форма физических упражнений, доступная большинству людей. Поэтому не нужно ни специальное оборудование, кроме удобной обуви для ходьбы. Также нет нужды в дорогом абонементе в фитнес-центре.
Однако регулярная активная ходьба может помочь снизить риск возникновения таких распространенных проблем со здоровьем:
Добавим, что регулярная физическая активность и является тем врачом, который:
Ранее мы сообщали о 10 простейших тренировках, позволяющих легко сжечь жир на животе.
Также мы писали, какие виды спорта не стоит выбирать тем, у кого есть проблемы со спиной.