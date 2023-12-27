Это не дорого! Медик развеяла популярный миф, в который верят все

Действительно ли здоровое питание дорогое?

Семейная медицинская сестра Алина Кравчук рассказала, что здоровое питание - это не обязательно модные диеты с авокадо или семенами чиа. Следует выбирать сезонные овощи и фрукты, недорогие крупы, нежирное мясо из ближайшего магазина или рынка и следите за количеством соли в рационе - не более 5 г в день.

Физические нагрузки - это не обязательно спортзал и занятия с тренером. Основное: эта активность должна тебе нравиться и быть доступной. К примеру, прогулки на свежем воздухе, домашняя движка, танцы или велосипед.

В частности, если не пользоваться общественным транспортом, а ходить пешком, можно сэкономить средства.

К тому же экономия в случае отказа от алкоголя и табака более очевидна. К примеру, если за день вы выкуриваете пачку сигарет стоимостью 75 гривен, то, бросив курить, вы сохраните 27 000 гривен в год.

"Здоровый образ жизни - это только твое желание и немного усилий", - говорит эксперт.

Что является основой

Основа здорового образа жизни - правильный распорядок дня. Правильное питание, физическая активность и отсутствие вредных привычек.

Правильный распорядок дня означает прежде всего 8-часовой здоровый сон. Нужно приучить свой организм ложится и просыпаться в одно и то же время, независимо от того, какой день недели: будний или выходной.

В идеале, конечно, просыпаться надо без будильника - это значит, что выспались.

Одно из важнейших правил здорового образа жизни - это положительное настроение! Не зацикливайтесь на неудачах и промахах. Если постоянные тренировки и диеты не помогают сбросить лишний вес, это не повод для отчаяния! Следует постоянно пробовать снова и не опускать руки.