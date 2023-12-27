RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Это не дорого! Медик развеяла популярный миф, в который верят все

Действительно ли здоровый образ жизни - это дорого (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Среди украинцев распространен миф, что здоровый образ жизни - это якобы дорого. Потому не каждый может его себе позволить. Однако это не совсем так.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Центра общественного здоровья.

Действительно ли здоровое питание дорогое?

Семейная медицинская сестра Алина Кравчук рассказала, что здоровое питание - это не обязательно модные диеты с авокадо или семенами чиа. Следует выбирать сезонные овощи и фрукты, недорогие крупы, нежирное мясо из ближайшего магазина или рынка и следите за количеством соли в рационе - не более 5 г в день.

Физические нагрузки - это не обязательно спортзал и занятия с тренером. Основное: эта активность должна тебе нравиться и быть доступной. К примеру, прогулки на свежем воздухе, домашняя движка, танцы или велосипед.

В частности, если не пользоваться общественным транспортом, а ходить пешком, можно сэкономить средства.

К тому же экономия в случае отказа от алкоголя и табака более очевидна. К примеру, если за день вы выкуриваете пачку сигарет стоимостью 75 гривен, то, бросив курить, вы сохраните 27 000 гривен в год.

"Здоровый образ жизни - это только твое желание и немного усилий", - говорит эксперт.

Что является основой

Основа здорового образа жизни - правильный распорядок дня. Правильное питание, физическая активность и отсутствие вредных привычек.

Правильный распорядок дня означает прежде всего 8-часовой здоровый сон. Нужно приучить свой организм ложится и просыпаться в одно и то же время, независимо от того, какой день недели: будний или выходной.

В идеале, конечно, просыпаться надо без будильника - это значит, что выспались.

Одно из важнейших правил здорового образа жизни - это положительное настроение! Не зацикливайтесь на неудачах и промахах. Если постоянные тренировки и диеты не помогают сбросить лишний вес, это не повод для отчаяния! Следует постоянно пробовать снова и не опускать руки.

 

Раньше мы сообщали, когда нужно есть, чтобы похудеть.

Также читайте, какие шесть продуктов помогают снизить тревогу и депрессию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питаниеЗдоровая еда