Это поможет спасти жизнь: какие навыки должен знать каждый человек

Сердечно-легочная реанимация может помочь спасти человека. Это комплекс действий, которые нужно знать каждому человеку.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества " Бережи себе ".

Что известно о СЛР

Сердечно-легочная реанимация сочетает компрессии на грудную клетку (косвенный массаж сердца) пострадавшего и искусственную вентиляцию легких.

Во время не прямого массажа сердца орган сжимается между позвоночником и грудиной - при надлежащем выполнении это позволяет циркулировать крови. Искусственная вентиляция при этом наполняет кровь пострадавшего кислородом.

Если все делать правильно, это позволяет выиграть время до приезда квалифицированного медицинского персонала и для поиска способа "перезапустить" системы организма.

Когда есть необходимость проводить

Сердечно-легочной реанимации нуждается любой пострадавший человек, который перестал дышать самостоятельно и потерял сознание. Причиной может быть множество состояний, заболеваний или травм.

"Классическими" считают сердечные приступы. Каждая минута промедления увеличивает риски неисправимых повреждений мозга и смерти человека. Уже через 4-7 минут без кислорода в коре головного мозга начинаются необратимые процессы.

Для того чтобы качественно оценить состояние пострадавшего человека и оказать первую помощь, нужно:

убедиться, что вы, пострадавший и все присутствующие в безопасности

осторожно потрясите пострадавшего за плечо и громко обратитесь к нему

если человек не реагирует, переверните его на спину. Приоткройте рот человека и убедитесь, что в полости рта отсутствуют посторонние предметы. Затем закиньте голову пострадавшего назад, положив ладонь одной руки на лоб и подняв подбородок кончиками пальцев другой руки

в течение не более 10 секунд определите наличие дыхания с помощью приема "слышать, видеть, чувствовать". Количество выдохов более 2 в течение 10 секунд свидетельствует о наличии дыхания

если вы наедине и навыки проведения СЛР, не оставляйте пострадавшего и начинайте реанимацию. Включите на телефоне громкоговоритель для одновременного общения с диспетчером скорой

С чего начать

Прежде всего, оцените количество слоев одежды на пострадавшем человеке. Вы имеете право убрать всю одежду, если она блокирует осмотр, поглощает энергию компрессий (нажатий на грудную клетку) или каким-то образом представляет дискомфорт для выполнения первой помощи.

Положите основание ладони в центр грудной клетки, над ним положите основание второй ладони так, чтобы сформировать замок. Руки должны быть прямо и вертикально.

В таком положении совершайте ритмичные нажатия глубиной в 5-6 см с темпом 100-120 компрессий в течение 1 минуты. После каждой компрессии грудная клетка должна быть освобождена от давления.

Если есть такая возможность, чередуйтесь с другими людьми, которые умеют делать СЛР каждые 2 минуты или чаще, чтобы восстановить силы и оказывать помощь эффективно.

Также после каждые 30 компрессий нужно осуществлять искусственную вентиляцию легких.

Это можно делать в несколько способов:

рот в рот, если вы знаете пострадавшего человека или имеете с ним родственные связи

с защитным клапаном, защищающим спасителя от болезней, передающихся воздушно-капельным путем

используя специальные маски

Соблюдайте соотношение 30 к 2 - 30 нажатий на грудную клетку на 2 искусственных вдоха, которые следует выполнить не более чем в течение 10 секунд. Эффективный вдох должен приподнимать грудную клетку.

Важно продолжать реанимацию до приезда скорой помощи. Причиной остановиться может быть угроза спасателю, физическая усталость, из-за которой у человека нет возможности эффективно "качать". Также следует остановиться, когда пострадавший человек начинает подавать признаки жизни.

Чего нельзя делать при СЛР

Категорически запрещено совершать следующие действия:

прерывать реанимацию без причины

нажимать на грудную клетку не на твердой и ровной поверхности, а на условном диване

прерывать компрессии более чем на 10 секунд без причины

Нельзя проводить СЛР в следующих случаях: