Это поможет спасти жизнь: какие навыки должен знать каждый человек
Сердечно-легочная реанимация может помочь спасти человека. Это комплекс действий, которые нужно знать каждому человеку.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Бережи себе".
Что известно о СЛР
Сердечно-легочная реанимация сочетает компрессии на грудную клетку (косвенный массаж сердца) пострадавшего и искусственную вентиляцию легких.
Во время не прямого массажа сердца орган сжимается между позвоночником и грудиной - при надлежащем выполнении это позволяет циркулировать крови. Искусственная вентиляция при этом наполняет кровь пострадавшего кислородом.
Если все делать правильно, это позволяет выиграть время до приезда квалифицированного медицинского персонала и для поиска способа "перезапустить" системы организма.
Когда есть необходимость проводить
Сердечно-легочной реанимации нуждается любой пострадавший человек, который перестал дышать самостоятельно и потерял сознание. Причиной может быть множество состояний, заболеваний или травм.
"Классическими" считают сердечные приступы. Каждая минута промедления увеличивает риски неисправимых повреждений мозга и смерти человека. Уже через 4-7 минут без кислорода в коре головного мозга начинаются необратимые процессы.
Для того чтобы качественно оценить состояние пострадавшего человека и оказать первую помощь, нужно:
- убедиться, что вы, пострадавший и все присутствующие в безопасности
- осторожно потрясите пострадавшего за плечо и громко обратитесь к нему
- если человек не реагирует, переверните его на спину. Приоткройте рот человека и убедитесь, что в полости рта отсутствуют посторонние предметы. Затем закиньте голову пострадавшего назад, положив ладонь одной руки на лоб и подняв подбородок кончиками пальцев другой руки
- в течение не более 10 секунд определите наличие дыхания с помощью приема "слышать, видеть, чувствовать". Количество выдохов более 2 в течение 10 секунд свидетельствует о наличии дыхания
- если вы наедине и навыки проведения СЛР, не оставляйте пострадавшего и начинайте реанимацию. Включите на телефоне громкоговоритель для одновременного общения с диспетчером скорой
С чего начать
Прежде всего, оцените количество слоев одежды на пострадавшем человеке. Вы имеете право убрать всю одежду, если она блокирует осмотр, поглощает энергию компрессий (нажатий на грудную клетку) или каким-то образом представляет дискомфорт для выполнения первой помощи.
Положите основание ладони в центр грудной клетки, над ним положите основание второй ладони так, чтобы сформировать замок. Руки должны быть прямо и вертикально.
В таком положении совершайте ритмичные нажатия глубиной в 5-6 см с темпом 100-120 компрессий в течение 1 минуты. После каждой компрессии грудная клетка должна быть освобождена от давления.
Если есть такая возможность, чередуйтесь с другими людьми, которые умеют делать СЛР каждые 2 минуты или чаще, чтобы восстановить силы и оказывать помощь эффективно.
Также после каждые 30 компрессий нужно осуществлять искусственную вентиляцию легких.
Это можно делать в несколько способов:
- рот в рот, если вы знаете пострадавшего человека или имеете с ним родственные связи
- с защитным клапаном, защищающим спасителя от болезней, передающихся воздушно-капельным путем
- используя специальные маски
Соблюдайте соотношение 30 к 2 - 30 нажатий на грудную клетку на 2 искусственных вдоха, которые следует выполнить не более чем в течение 10 секунд. Эффективный вдох должен приподнимать грудную клетку.
Важно продолжать реанимацию до приезда скорой помощи. Причиной остановиться может быть угроза спасателю, физическая усталость, из-за которой у человека нет возможности эффективно "качать". Также следует остановиться, когда пострадавший человек начинает подавать признаки жизни.
Чего нельзя делать при СЛР
Категорически запрещено совершать следующие действия:
- прерывать реанимацию без причины
- нажимать на грудную клетку не на твердой и ровной поверхности, а на условном диване
- прерывать компрессии более чем на 10 секунд без причины
Нельзя проводить СЛР в следующих случаях:
- человек в сознании или дышит 2, или более раза в течение 10 секунд
- если имеются очевидные признаки смерти
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