Это не к добру. 10 вещей, которые нельзя делать в 2024 году

Пренебрегать своим физическим и ментальным здоровьем

Сатурн в Рыбах, который будет в течение всего 2024 года, как пояснила Бабич, не даст нам возможность пустить все на самотек.

"Если почувствовали какую-то проблему - обратитесь к специалисту. Особенно это касается нашей психологической составляющей. Медитации, дыхательные упражнения, разговоры с психологом - помогут справиться с этим", - пояснила астролог.

Держаться за старое

Сейчас мы выходим в новый мировой порядок, отмечает таролог. С 20 января Плутон, планета трансформаций мирового порядка покидает Козерога, в котором он пробыл с 2008 года, и будет переходить в знак Водолея.

"Этот знак отвечает за будущее, инновации, кардинальные изменения. И это значит, что старые программы и убеждения уже не будут работать. Да, с начала полномасштабного вторжения многие уже ушли в новую программу. А некоторые - до сих пор держатся за старое, даже просто думая и надеясь, что когда-нибудь будет так, как было "до", - рассказала Бабич.

"Работайте над своим мышлением, над новым окружением, обстоятельствами, ставьте новые цели. Победит тот, кто сам станет этими изменениями", - добавила она.

Что запрещено делать в 2024 году (фото: freepik.com)

Покупать ценные вещи, технику, авто, отправляться в отпуск (в новые места) в периоды ретроградного Меркурия

По словам астролога, в 2024 году эта планета будет "ретроградить" несколько раз:

с 1 по 25 апреля

с 5 по 28 августа

с 26 ноября по 15 декабря.

В эти периоды также не стоит заниматься оформлением важных документов, ведь есть риск ошибок или задержек. Впрочем, отмечает таролог, если вы планируете ехать домой или в места, где уже были в эти даты - ретромеркурий не будет этому мешать, а наоборот.

Употреблять много алкоголя и присоединяться к различным религиозным сектам

Сатурн, объясняет Бабич, это серьезная планета, которая может давать большие проблемы в этих областях, пока она находится в знаке Рыб.

"Да, наркотические и медикаментозные зависимости тоже входят в список, где Сатурн будет вызывать проблемы. А они могут очень плохо влиять на работу, быт, отношения и здоровье", - добавила эксперт.

Можно ли выходить замуж в 2024 году (фото: freepik.com)

Выходить замуж

Есть примета, что в високосный год это делать нельзя. Но согласно классической западной астрологии такого запрета нет, отмечает Бабич.

"Однако есть период, когда этого действительно не стоит делать в 2024 году - это период Венеры в Скорпионе. Ведь Венера отвечает за отношения, а Скорпион не даст нормальной и спокойной жизни. Поэтому, как астролог, рекомендую не регистрировать брак с 23 сентября по 17 октября включительно", - заявила она.

Избегать соцсетей

Юпитер, рассказала астролог, это планета расширения, успеха и везения. Во второй половине года он будет в Близнецах, но будет положительно влиять на общение и коммуникации в течение всего года.

"Потому кто хочет реализовать себя онлайн, открыть бизнес в соцсетях - это прекрасное время. А кто будет и дальше их избегать - тот потеряет большие возможности, потому что Юпитер в Близнецах в следующий раз будет только через 12 лет", - пояснила Бабич.

Главные запреты 2024 года (фото: freepik.com)

Сплетничать и сразу говорить о своих планах

Юпитер в Близнецах будет давать желание много говорить, буквально обо всем. Сплетен будет много, разной вымышленной информации тоже, потому что планета Юпитер очень любит раздувать и преувеличивать любую тему, рассказала таролог.

"Поэтому замечайте такие желания и у себя, старайтесь не доверять первому источнику. Проверяйте новости и не делитесь со всеми своими личными и интимными данными", - подчеркнула она.

Торопиться с новыми партнерствами

Черная Луна, то есть Лилит, будет частенько подбрасывать нам испытания. Это будет происходить путем взаимоотношений, считает астролог. Поэтому в 2024 году нужно проверять людей на честность и адекватность.

"Не нужно спешить вступать в брак с новым человеком или же доверять свои деньги малознакомым лицам. Не подписывайте контракт с партнером, если вы его не проверили. Потому что потом можно будет об этом пожалеть. Это касается второй половины года, когда Лилит перейдет в знак Весов и пробудет там до марта 2025 года", - отметила Бабич.

Астролог рассказала, чем удивит 2024 год (фото: freepik.com)

Изменять свою внешность

Этот запрет также связан с Лилитом в Весах, который наступит в июне 2024 года. Черная Луна будет давать не всегда неадекватные желания, связанные с изменениями внешности, которые впоследствии могут вам не понравиться.

"И если это касается кардинальных изменений (по типу эстетических операций), то в этот период лучше их избегать", - пояснила таролог.

Импульсивно разрывать отношения

В этом году спешка может сыграть злую шутку. Все затмения, рассказывает Бабич, будут касаться темы брака и отношений (на оси Овен-Весы). И эти испытания будут обусловлены кармическими кругами.

"Некоторые, конечно, эти испытания не пройдут. Но если не спешить с таким серьезным решением, как развод, то через год эти проблемные вопросы могут решиться, а отношения выйдут на новый и качественный уровень", - резюмировала астролог.