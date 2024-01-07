Марс в Козероге готовит щедрые дары для трех знаков Зодиака

4 января Марс вошел в знак Козерога и будет оставаться там до 13 февраля 2024 года. Как оказалось, этот период готовит очень щедрые дары для представителей трех знаков Зодиака.

Весы

По началу этот период может показаться сложным. Однако все проблемы легко сойдут на "нет", когда вы найдете баланс между работой и семьей. И тогда вы получите очень щедрые дары от Марса в Козероге.

Энергия планеты даст вам раскрепощение, энергию и массу удачу. Вы сможете держать все под своим контролем и не сомневаться в своих силах. Пользуйтесь этими дарами и не игнорируйте редкий шанс сорвать с неба все звезды.

Козерог

Марс в вашем знаке Зодиака подарит вам страсть, романтику и любовные приключения. Вы сможете добиться успеха не только в личной жизни, но еще и на работе.

Все дело в том, что вы получите возможность свой дар убеждения. Вы сможете произвести впечатление на начальство и удивить своими талантами всех вокруг. Смелее приступайте к делу и постарайтесь быть максимально продуктивными вплоть до 13 февраля.

Рыбы

Марс в Козероге готовит для вас нечто особенное. Вы получите возможность провести этот период, будо бы празднуя каждый день своей жизнь. Радость и счастье помогут вам отвлечься и больше не переживать из-за сложностей.

Вам не стоит бояться привлекать к себе внимание. Стремитесь к новым победам и не ждите, что кто-то будет вести вас к успеху за руку. Действуйте, все зависит от вас.