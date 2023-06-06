Это был билет в один конец: легендарный воин Стопер прошел 200 км пешком из Мариуполя

Прорвался к своим в оккупированный Мариуполь

"Он прилетел на вертолете уже в окруженный город Мариуполь в помощь нашим храбрым воинам. Пока остальные морозились, срезались, были не готовы или просто не имели стальных яиц, ну или думали, что их участие на других направлениях более важна, чем бои в городе смерти, Стопер выбрал билет в один конец", - написал его побратим Руслан.

Он добавил, что Александр благополучно долетел в Мариуполь, отлично проявил себя в уличных боях, уничтожал врагов по приказу командира, никогда не отказывал в помощи и активно старался помочь всем раненым.

"Этот на вид стеснительный и простой парень имеет больше силы и мужества, чем сотни любых мужчин. Но самый интересный момент в том, что после поступления нам приказа сложить оружие, он еще неделю жил в каком-то укрытии, вырытом в Азовстали, имел небольшой запас воды и еды, слыша, как враг ходит по заводу. А ночью вышел, прошел 200 км пешком, стирая ноги в кровь и проходя через фильтрации и подвалы - вышел живой и целый. Настоящая легенда, которую нужно знать и уважать, и брать себе в кумиры", - рассказал друг Стопера.

Фото: instagram.com/alex_denali

Выбрался на свободу и не попал в плен

На своей странице Александр подтвердил достоверность этой истории и добавил, что сейчас он защищает Украину в зоне боевых действий.

"Год тому после ада Мариуполя и Азовстали, пройдя пешком 200 км, стерши ноги в кровь, я смог добраться до подконтрольной территории и выгрызть у врага такую недоступную свободу для себя! Сегодня я снова имею честь выполнять задания в зоне боевых действий. Следующая цель - получить свободу для всех украинцев и выйти на государственные границы 91-го года", - написал Александр.

Об Александре известно немного. Он родом из Луганска и после оккупации Донбасса переехал в Мариуполь. После 2014 года участвовал в боевых действиях и в 2020 году демобилизовался. У него растет сын.

С 14 марта 2022 года снова взял в руки оружие и встал на защиту Киева.

Фото: instagram.com/alex_denali